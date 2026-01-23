Audiencias de ‘El Hormiguero’ con El Xocas y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 22 de enero

La noche del jueves llegaba con dos platos fuertes en la programación, como eran la visita de El Xocas a El Hormiguero y la primera expulsión de la cuarta edición de GH DÚO. Pero no hay que olvidarse de otros espacios como La Revuelta, que sigue sin poder alcanzar a los de Pablo Motos, además de la despedida de los programas de estreno de First Dates, que el próximo lunes saltará al access prime time de Telecinco, donde se espera que vuelva a dar grandes datos, como ya hizo el pasado verano. Así quedan las audiencias de ayer, jueves 22 de enero de 2026.

La Revuelta ha pasado una muy mala semana, especialmente por culpa de la Champions League (que le roba público joven) y por el interés del final de La isla de las tentaciones. Ya sin estos rivales, Broncano y los suyos toman algo de aire y reviven hasta el 11.4 % y 1.453.000 espectadores, que le dejan a 4,4 puntos de distancia de su principal rival. En cambio, el que sí que tuvo una gran noche fue First Dates, que, sin La isla de las tentaciones como rival, logra máximo de temporada y sube hasta un 9.3 % y 1.199.000 espectadores, llamando a la puerta de la segunda posición del access prime time.

Mala noche, como ya es habitual, para GH DÚO en la primera parte de la gala, que sigue sufriendo con un pobre 6.7 % y 859.000 espectadores, pese a que la casa de Tres Cantos está más viva que nunca gracias a las polémicas. El Intermedio logra un 7.2 % y 938.000 espectadores en laSexta, mientras que Cifras y letras vuelve a sus datos habituales con un 6.1 % y 683.000 espectadores en La 2.

El liderato de esta franja vuelve a ser para El Hormiguero, que con la visita de El Xocas firma su mejor dato de la semana. Con un 16.8 % de cuota y 2.158.000 espectadores, Motos y los suyos cierran la semana de la mejor manera.

‘GH DÚO’ domina en el prime time

Pese a que en competencia con El Hormiguero y La Revuelta sale perdiendo, al menos las galas del reality sí que consiguen liderar en la segunda parte de la noche, la que empieza a las 23 h, momento en el que millones de españoles ya piensan en irse a dormir. Con un 12.8 % de cuota y 799.000 espectadores, consigue su objetivo, aunque lejos de lo que se espera del programa.

En esa misma franja le sigue de cerca Iker Jiménez y su Horizonte (11.3 % y 711.000), que vive una subida de punto y medio respecto a la semana pasada gracias a la actualidad informativa, marcada por los accidentes de tren. El programa ya cuenta las horas para sustituir a First Dates en el access prime time de Cuatro a partir del próximo lunes.

La 1 se queda con la tercera posición gracias a la película La piel del tambor (9.9 % y 684.000), seguida de cerca por el penúltimo capítulo de La encrucijada (9.5 % y 761.000), en Antena 3. Después, la cadena de Atresmedia consigue un gran dato con el capítulo final, superando el 14 %, un dato bueno en share, pero que no consigue sumar espectadores, por lo que es una alegría a medias para la serie.

El último puesto de la noche en las principales cadenas nacionales es para laSexta, que con la película John Wick alcanza un correcto 6.4 % y 487.000 espectadores.

Así van las nuevas apuestas de Telecinco

El precio justo, que se estrenó el pasado lunes, sigue intentando hacerse hueco en las mañanas con un 8.4 % y 642.000 espectadores, quedando lejos de hacer frente a La ruleta de la suerte, en Antena 3. Tampoco despega el nuevo ¡Allá tú! en las tardes de Telecinco, que se mantiene en los datos dejados por Agárrate a la silla y firma un bajo 6.6 % y 714.000 espectadores, pese a que Juanra Bonet ha conseguido hacerse con el mando del programa en tiempo récord.