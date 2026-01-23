‘GH DÚO 4’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 22 de enero?

La pasada noche del 22 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de GH DÚO 4. El popular formato ha regresado a la cadena y lo ha hecho de la mano de una gala donde las emociones no han faltado. Pues, entre otros aspectos, se ha podido conocer el nombre del primer expulsado de la edición. Tal y como se pudo ver en la gala del martes, Carlos Lozano y Carmen Borrego fueron los dos nominados que fueron salvados por la audiencia. De esta manera, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts eran las celebridades que se enfrentaban a la decisión final del público.

El programa no ha estado exento de polémicas y momentos que reflejan que la convivencia entre los famosos no es la mejor, ni la más agradable. De hecho, cuando los nominados tuvieron que trasladarse hasta la sala de expulsión, no faltaron las críticas. «Luego dirá que no nos hemos despedido y ha sido ella quien no ha querido», comentó Borrego sobre su compañera Cristina Piaget. Así pues, tras hablar un poco con Jorge Javier Vázquez, llegó el momento de conocer la decisión de los espectadores de GH DÚO 4.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 22 de enero, en ‘GH DÚO 4’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador del reality reveló que la salvada era Cristina Piaget. Por lo tanto, el nombre del primer expulsado estaba entre Belén Rodríguez y John Guts. Antes de conocer el resultado, la modelo regresó a la casa para reencontrarse con sus compañeros. «Es ella. No me lo puedo creer. No os mováis. Nadie le habla», advertía Carmen Borrego a sus compañeros. «Ella se ha ido sin despedirse…», comentaba Manuel.

Pues, tenían claro que, por no haberse despedido de ellos, le aplicarían la ley de hielo. Mientras, en la sala de expulsión, Belén Rodríguez se fue viniendo abajo conforme pasaban los minutos. «Que me voten a mí porque me quiero ir. No puedo, es una cuestión de piel, no puedo», comentaba ella. «John aquí no puntúa. Es el voto ‘yo’ o el voto ‘anti-yo’. Y tengo yo más probabilidades porque tengo mucho hate», agregaba.

El mexicano intentaba tranquilizarla, pero ella tenía claro que quería irse. «Sé que estoy de visitante y tener una respuesta así en la primera nominación para mi es espectacular. Solo tengo agradecimiento para todos los espectadores», opina el mexicano, por su parte. De esta manera, a diez minutos de revelarse el resultado, Jorge Javier Vázquez comunicó que los porcentajes estaban muy ajustados. Pero, cuando llegó el momento, se reveló que la audiencia había decidido expulsar a John Guts.

El concursante mexicano sabía que llegó sin apoyos al reality, pues es un completo desconocido en España. Un factor que le perjudicaba con respecto a sus compañeros. Belén Rodríguez, por su parte, olvidó sus temores en cuestión de segundos. «Voy a disfrutar de la casa», dijo. Pero, su vuelta no fue recibida de la mejor manera por sus compañeros, ya que, aunque Anita Williams y Raquel Salazar le dieron un abrazo, el resto confesó que prefería al mexicano.