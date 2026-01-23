El Xocas no deja indiferente a nadie en ‘El Hormiguero’: «El sistema está absolutamente corrupto»

Seguro que muchos de los espectadores habituales de El Hormiguero alucinaron con el invitado de este jueves de Pablo Motos cuando se encontraron con El Xocas, el streamer que se sentó en la mesa de Trancas y Barrancas. Este gallego acumula millones de seguidores en las redes, siendo uno de los personajes más conocidos del universo Twitch, donde cada día emite en directo cuatro o cinco horas, en las que juega a videojuegos o lanza sus opiniones sobre el mundo del deporte o de la política. Es por estas últimas por las que se ha ganado la fama de polémico, ya que no duda en criticar a Hacienda, meterse con los partidos políticos o anunciar que ha intentado negociar con el fisco para pagar menos impuestos, aunque la jugada no le salió bien.

Para muchos espectadores de la televisión tradicional era un auténtico desconocido, por eso seguro que muchos terminaron con los nervios de punta (como el que escribe) por su rapidez al hablar y su tono completamente desmesurado, pero lo cierto es que así es como se comunica con sus fans. Tras alucinar con el montaje técnico que tiene un programa de televisión en directo (él apenas necesita una cámara casera de vídeo, un ordenador y una conexión a internet), Motos presumió de su cámara superlenta, que cuesta cientos de miles de euros, ya que es la joya de la corona del programa.

Una vez explicado lo que hace a los espectadores, El Xocas no tuvo problemas en mojarse en todos y cada uno de los charcos que le iba poniendo delante el presentador, como por ejemplo la polémica de los streamers y youtubers que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos.

«Sería un poco hipócrita luchar desde fuera en vez de luchar desde dentro», por eso asegura que prefiere ser él quien haga la pelea por el resto. «Vivo muy feliz en Madrid, aquí en la capital. (…) Me he comprado un piso en Madrid, no me lo he comprado como una empresa, me lo he comprado con mi dinero», así se desmarcaba de otros compañeros de profesión que tratan de hacer todo tipo de trampas fiscales para ahorrarse impuestos.

Ahí, el gallego comenzó a despotricar contra Hacienda y la Seguridad Social, órganos con los que ya ha dejado claro que no se lleva bien. «Yo creo que una persona que se dedica a emprender y que genere puestos de trabajo, lo que tendría que tener es beneficios del Estado, no cargas». De esta manera protestaba por la famosa cuota de autónomos, que millones de emprendedores deben pagar cada mes, pese a que no facturen ni el sueldo mínimo.

Para él es «injusta» la cuota de autónomos porque, ya que para muchos supone perder el 30 % de los ingresos que se consiguen en un mes, siempre pensando que se facture más de 2.000 euros al mes, algo que no siempre ocurre. «Dios aprieta, pero no ahoga; aquí ahoga o te ahoga, te deja seco», así calificó la situación de los emprendedores.

La lucha de El Xocas con Hacienda

«Lo que no puede ser es que a la gente que menos cobra y que más fastidiada está, esté completamente sometida por el Estado», una opinión que seguro que muchos autónomos aplaudieron al verla en televisión. Motos le recordó que tras hacer esas críticas en sus directos sufrió una inspección de Hacienda.

«¿Crees que fue casualidad?», le preguntó el valenciano. «No lo creo», contestaba El Xocas sin poder disimular la risa. Aunque reconoce que «tener problemas con alguien que controla todo es problemático», defiende su rebeldía y que no le importa haber perdido «un par de marcas», dejando claro que tras estos problemas perdió patrocinios en su canal.

Además, el invitado de El Hormiguero dejó claro que entiende que «la gente está más callada» sobre estos asuntos, para evitar problemas como el suyo, aunque no le gusta que tengamos una sociedad de «ovejitas» que siguen el camino marcado.