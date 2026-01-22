Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 21 enero

El Hormiguero sigue dominando en las noches de la televisión y vence una noche más en audiencias a La Revuelta, que está viviendo su peor semana desde el final de la pasada temporada, volviendo por segunda noche a perder de forma estrepitosa. También la actualidad informativa, por culpa de los diferentes accidentes de tren sufridos en los últimos días, sigue haciendo que la actualidad marque las audiencias, aunque el final de La isla de las tentaciones también ha tenido mucho que decir. Te contamos cómo fueron las audiencias de ayer, miércoles 21 de enero de 2026.

El programa de Antena 3, al igual que el de La 1, comenzaba la semana cancelando su emisión por los especiales informativos, pero llega al miércoles liderando sin problemas gracias a la visita de Paco León y Carmen Machi, protagonistas de la película de Aída. Con un 13.7 % de cuota y 1.759.000 espectadores, no es de las mejores marcas del programa, pero sirve para que lideren con gran diferencia.

Por su parte, La Revuelta sigue en caída libre y ya no puede ni luchar ni tan siquiera por el segundo puesto en el horario de access prime time. Unos datos que deberían hacer saltar las alarmas en La 1, ya que no llega ni a la media de la cadena y la próxima semana se encontrará con First Dates en su regreso a Telecinco, que con esos datos le puede dar muchos dolores de cabeza. Broncano marca mínimo de temporada con un 9 % y 1.149.000 televidentes.

El segundo puesto de la franja se lo lleva Telecinco gracias a la primera parte del Debate final de las Tentaciones, que logra un 9.9 % y 1.273.000, lejos también de sus mejores datos, pero que sirven para ganar.

El culpable de estos datos tan bajos de los principales programas de la televisión vuelve a ser, como no podía ser de otra manera, el fútbol. El encuentro de la Champions League entre el Slavia de Praga y el Barça reúne al 9.9 % y 1.273.000 de la audiencia del miércoles en Movistar Plus+.

Por su parte, First Dates apura sus últimos días en Cuatro, antes de su regreso a Telecinco, con un buen 7.3 % y 933.000 espectadores. Recordamos que a partir del lunes saltará a la principal cadena de Mediaset durante un mes, aunque si el experimento sale bien, podría quedarse definitivamente. El Intermedio (6.7 % y 875.000) y Cifras y letras (5.7 % y 754.000) cierran la franja del access entre las principales cadenas nacionales.

Audiencias de ayer en el ‘prime time’

La segunda parte de la noche, ya sin El Hormiguero ni La Revuelta, deja a Sandra Barneda cerrando por todo lo alto la edición de La isla de las tentaciones. Su debate final marca un buen 16.7 % y 1.007.000 televidentes, liderando sin rival.

En La 1, la película Jefa por accidente (9.3 % y 675.000) se queda con el segundo puesto del prime time, mientras que Antena 3 confirma que el programa Nos vamos de madre, protagonizado por Roberto Leal y su madre, no llega a los mínimos que necesita una cadena líder (8.9 % y 684.000).

En la lucha de las segundas cadenas, laSexta vence por poco, gracias al especial de El Objetivo sobre Trump (5.8 % y 369.000), mientras que la película 97 minutos cierra el ránking en Cuatro con un 5.3 % y 384.000 espectadores.