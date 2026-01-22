Nani Roma carga contra la baliza V16 durante su visita a ‘La Revuelta’: «No se ve nada»

El pasado miércoles 21 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Hugo Silva, el Teatro Príncipe Gran Vía abrió sus puertas para recibir a una de las grandes leyendas del automovilismo español, como es Nani Roma. Recordemos que, a sus 53 años, acaba de lograr un excepcional segundo puesto en el Rally Dakar 2026. El compañero de Carlos Sainz en el desierto visitó al jiennense y a los suyos para dar a conocer cómo ha vivido esta experiencia, pero, a su vez, también para pronunciarse sobre diversos asuntos que tenían estrecha relación con el mundo del motor. Debemos tener en cuenta que Nani Roma regresó recientemente a España tras esta nueva aventura en el desierto. En esta vuelta a la realidad, de un momento a otro, se encontró con la nueva medida de seguridad vial.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la polémica baliza V16 que tantísimo está dando de qué hablar. «Ayer saliendo de mi pueblo había un accidente», comenzó explicando el piloto al presentador de La Revuelta. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Me paré a ver si estaban bien. Tenían la baliza V16 y no se veía nada. Estaban en un cruce y vi el aparato, porque fui al Dakar y no la había visto. Ni siquiera la llevo, tengo que ir a comprarla», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, el piloto quiso incidir en lo poco que se veía la baliza V16 y, por ende, la poca utilidad que tenía: «No se ve nada, estaba ahí encima. Creo que se ven mucho más los cuatro intermitentes que la baliza esa». Pero no todo quedó ahí, puesto que el catalán añadió algo más.

«Para mí, sin entender mucho del tema, en una curva los triángulos…», dejó caer. Por si fuera poco, durante su paso por el programa que presenta David Broncano en La 1 de Televisión Española, el bicampeón del Dakar dio a conocer un objeto de lo más curioso que no puede faltar en su coche particular. Algo que dejó a los espectadores completamente sin palabras.

«Llevo una cuerda por si me quedo atascado o hay que rescatar a alguien», comenzó explicando el invitado de La Revuelta. Fue entonces cuando quiso compartir una anécdota con los allí presentes: «Unos chavales vinieron con las novias y fui a rescatarlos porque estaban estancados en el barro en medio del campo por la noche», recordó.

Durante su paso por este programa, Nani Roma aprovechó para sincerarse como nunca sobre su cáncer de vejiga y cómo se enfrentó a él: «Cuando te dicen la palabra cáncer te quedas acojonado», comenzó explicando. «Cada uno lo vive como puede, a mí me ayudó contarlo, cogí una libreta y me propuse atacar el cáncer como me preparo un Dakar. Los médicos, la quimio, los efectos secundarios… la quimio es una putada», aseguró.

Es más, no tardó en recordar que los médicos llegaron a desesperarse cuando les preguntaba, una y otra vez, por su tiempo de recuperación para volver lo más pronto posible a la competición. «Le estamos intentando salvar la vida a este cretino y está pensando en carreras», recordó Nani Roma. Y añadió: «Corrimos una carrera de rallies en España y la gané, tener un objetivo ayuda mucho. Yo estaba dispuesto a sufrir porque tenía un objetivo, subirme a un coche».