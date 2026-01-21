Hugo Silva obliga a Broncano a responder a la pregunta sexual de ‘La Revuelta’: «Soy fogoso»

El pasado martes 20 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de esta semana, después de la cancelación del lunes para dar paso a un especial informativo sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Así pues, David Broncano y los suyos recibieron en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid a Hugo Silva, uno de los actores más queridos de nuestro país. A su llegada, el invitado quiso sorprender al jiennense con su regalo: «Me lo he dejado en casa y tuve que pedir a un repartidor que fuera a buscarlo. Es de comer», anunció. Se trataba de una caja de bollos de la panadería que hay al lado de su casa. Uno se lo llevó Candela Peña, que no tuvo reparos a la hora de confesar al actor que, sin conocerle, le escribió por Instagram para hacerle saber que había soñado con él.

Tras este gesto de su invitado, Broncano no dudó en darle algo a cambio: un bodegón de fruta para que pudiese merendar esa semana. «No es de palo. Cómo pesa…», comenzó diciendo Hugo Silva, visiblemente sorprendido. Y añadió: «Es muy fina la mantelería y está todo en una superficie que es una paellera». Además, también se llevó consigo un tendedero con ropa mojada. Dos elementos que le parecieron «magia». En un momento dado de la entrevista, el presentador de La Revuelta sorprendió al que diese vida a Lucas en Los Hombres de Paco al hacerle saber que «tenía pintas» de saber cazar animales, pero también de andar por el monte. Su invitado fue sincero: «Sé que tengo pinta de saber despellejar, pero no tengo ni idea». Acto seguido, el jiennense fue más allá: «¿Al Hugo Silva de 18 años le gustaría el de ahora?». Como era de esperar, la respuesta no tardó en llegar.

«Los estudios… iba justito. Estudié electricidad y no acabé la FP 2. Me puse a trabajar porque tenía familiares que se dedicaban a ello», recordó. Acto seguido, el humorista sorprendió con una confesión: «He querido aprender a hacer cosas por mí mismo con las manos. El otro día tenía que colgar un espejo y al hacer el agujero en la pared… taladré una tubería».

Fue entonces cuando Hugo Silva se sinceró sobre una experiencia que le marcó para siempre: fue testigo de un terremoto de magnitud 6 en México: «Salí corriendo», comenzó explicando, y añadió: «Estaba en una casita con jardín. La pared estaba vibrando y la casa moviéndose. No dormí bien en una semana. Creía que era Dios». Es más, llegó a estar en alerta por posibles réplicas.

Aunque el actor acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar la segunda temporada de Marbella, expediente judicial que se estrena en Movistar Plus+, lo cierto es que no tuvo reparos a la hora de cambiar su asiento a Broncano, para ejercer el papel de entrevistador en La Revuelta. Así pues, no dudó en formularle las preguntas clásicas.

El jiennense reconoció que tenía «unos 100.000 como colchón», y añadió: «Igual que la última vez que vine», comentó, entre risas. En cuanto a la segunda, que tiene relación con las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días, Broncano tampoco tuvo dudas a la hora de responder: «Yo sumo muchos puntos. Soy fogoso, soy viril. Yo no perdono una paja», afirmó.