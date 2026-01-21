Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 20 de enero

Aunque toda España sigue con el corazón encogido por culpa del terrible accidente ocurrido en Adamuz (al que hay que sumar el ocurrido en Rodalies en la provincia de Barcelona), las parrillas de las televisiones recuperaron el martes cierta normalidad tras los especiales informativos del lunes. El Hormiguero, La Revuelta, Zapeando y Aruser@s, entre otros programas, tuvieron que dejar su hueco para especiales informativos, que se han mantenido también durante el martes, pero que ya han dejado hueco para que los principales espacios del prime time. Te contamos cómo han ido las audiencias de ayer, martes 20 de enero de 2026, en televisión.

Tras un lunes en el que la información fue la gran protagonista de todo, El Hormiguero regresó a la programación volviendo a imponerse en una jornada triste, pero en la que los programas de entretenimiento siguen siendo más necesarios que nunca. Pablo Motos y los suyos dominan con un 14.3 % de cuota y 1.847.000 espectadores. Muy de lejos le sigue La Revuelta, con un David Broncano que no puede con Pablo Motos y que se queda a cuatro puntos de diferencia y medio millón de espectadores de diferencia con un 10.3 % y 1.324.000 televidentes.

Pero es Sandra Barneda la que sale peor parada de todo este enfrentamiento, que sin el interés de las hogueras firma un flojo 8.4 % y 1.095.000 espectadores con la penúltima entrega de El debate de las tentaciones, perdiendo casi dos puntos respectos al lunes. El resto de cadenas también viven un buen día con el regreso de los programas habituales, puesto que First Dates logra un 7.1 % y 932.000 en Cuatro cuando apenas le quedan unos días para volver a emitirse en el access prime time de Telecinco.

El Intermedio (6.5% y 862.000), no aprovecha la actualidad informativa, mientras que Cifras y letras vive una noche muy complicada, seguro que marcada por el fútbol y la información, con un bajo 4.8 % y 654.000 espectadores en La 2. El otro gran protagonista de la noche fue el partido Real Madrid-Mónaco, que logra colarse entre lo más visto con un 7.1 % y 938.000 espectadores en Movistar Plus+.

Marc Giró se despide de La 1 con mal dato de audiencias

Tras el anuncio del fichaje del catalán por Atresmedia, La 1 tenía dos programas más por emitir de Late Xou, aunque la despedida del catalán ha sido de lo más descafeinada, ya que los programas estaban grabados desde hace meses y no hubo ni un mensaje de despedida a los espectadores. Se marcha por la puerta de atrás con un triste 8.8 % y 611.000 televidentes, su peor dato de audiencia desde que está en La 1.

El gran beneficiado es GH DÚO, que emitió su primera gala de los martes de esta edición de famosos y consigue liderar, aunque todavía lejos de los datos que debería conseguir este espacio: 11.8 % de cuota y 729.000 espectadores. Pese a todo, sigue siendo una de las alegrías para Telecinco, que sigue pasando por su particular travesía por el desierto con su cambio de modelo de programación.

La serie turca Renacer también supera a la despedida de Marc Giró, quedándose a algo más de un punto del reality de Jorge Javier Vázquez (10.1 % y 724.000). La actualidad informativa, con el accidente de Rodalies en Barcelona, deja a Código 10 con récord de temporada con un 8.6 % y 545.000 espectadores en Cuatro. El último puesto de las grandes cadenas en la noche del martes es para Batalla de restaurantes, que con su visita a Valencia no paso del 4.9 % y 428.000 espectadores, aunque hay que aclarar que volvía a emitirse después de tres semanas de parón por culpa de la Navidad y del especial sobre Julio Iglesias que emitió laSexta hace una semana.

En la mañana hay que poner la lupa en los datos de los nuevos concursos de Telecinco, aunque son viejos conocidos por la audiencia. En su segundo día contra La ruleta de la suerte, El precio justo logra un 8% y 623.000 espectadores, mientras que ¡Allá tú! sigue estancado en las tardes en su particular duelo contra Pasapalabra y se queda con un 7.4 % y 797.00 televidentes.