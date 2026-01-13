¿Siguen abiertos Mikkonos Beach Club y Dehesa El Saler tras ‘Batalla de restaurantes’?

Batalla de restaurantes se ha trasladado en su regreso tras el descanso de la Navidad hasta la ciudad de Valencia. Allí, dos restaurantes como Mikkonos Beach Club y Dehesa El Saler han competido por ser los galardonados con el premio de 10.000 euros y la el título de ser el que mejor paella valenciana prepara en la ciudad. Alberto Chicote y su equipo se han atrevido con este plato que es emblema de Valencia, pero también de toda España, ya que junto a la tortilla de patata es el más conocido de nuestra gastronomía en todo el planeta. Después de su emisión en laSexta, muchos espectadores se preguntan si estos dos locales siguen abiertos.

Para los más puristas, la receta de la paella no debe de tener más que arroz, pimentón, azafrán, conejo, pollo, bajoqueta (que es una variedad de judía verde plana), tomate y garrofó. Salirse de esas directrices es catalogado como sacrilegio o poco menos que crimen de guerra, llegando a provocar discusiones en muchas casas y grupos de amigos, siendo muchas recetas catalogadas como ‘arroz con cosas’. En la tradicional, aunque no es del agrado de muchos, se podrían incluir los caracoles, aunque para muchos no sean de su agrado, por eso conviene preguntar a los comensales antes de arriesgarse. El resto es saber añadir un buen caldo y conseguir que el calor sea igual en toda la paella (que así se llama en realidad el recipiente en la que se prepara), dando el punto deseado con el famoso ‘socarrat’.

¿Sigue abierto Mikkonos Beach Club en Valencia?

El restaurante pertenece a Iris, una hostelera aragonesa que se trasladó hace años a Valencia tras la repentina muerte de su marido. Fue su hermano el que encontró en la playa del Saler un local que parecía perfecto para que ella comenzase un negocio y cambiase de vida, por lo que se puede decir que este restaurante ha sido parte de su salvación.

En plena arena de la playa se pueden degustar sus arroces, la especialidad de la casa, como no podía ser de otra manera. El precio de la paella clásica es de 20 euros por persona, teniendo que ser con un mínimo de dos personas. También hay opciones de senyoret o a banda, teniendo un ticket medio de entre 20 y 40 euros por persona.

Con 4,3 estrellas de media, consigue unas buenas valoraciones en webs como Google. Hay que tener en cuenta que el restaurante abre de lunes a domingo de 10 h hasta las 18 h, por lo que no ofrece servicio de cenas.

¿Sigue abierto el restaurante Dehesa el Saler tras ‘Batalla de restaurantes’?

A pocos minutos de su rival en el programa, se encuentra este local, también en plena playa, aunque con un acceso mucho más cómodo, ya que se encuentra en la calle Joaquín Castelló, de Valencia. Se trata de un local que ha sufrido una gran remodelación y cambio de gerencia apenas unas semanas antes de la llegada de Chicote, por lo que muchas opiniones que se pueden ver en la red son de la etapa anterior.

Los arroces son su especialidad, aunque también las frituras de pescado. El horario de atención es de lunes a domingo de 09 h a 23 h. La sombra de la sospecha entre el Mikkonos Beach Club y el restaurante La Dehesa está debido a que ambos locales son casi vecinos y los dueños se conocen, habiendo reconocido que se han hecho favores. Al resto de concursantes de Batalla de restaurantes les chocaba mucho y pensaban en un posible «pacto» entre vecinos.