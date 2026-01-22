Se confirma el nuevo movimiento de Mediaset: ¿qué pasará con ‘First Dates’ y ‘Horizonte’?

Ante el final de La isla de las tentaciones, que tantas alegrías ha dado a Mediaset en los últimos meses (llegando a rivalizar contra El Hormiguero y La Revuelta) en audiencias. Tras la despedida del programa de parejas, Telecinco tiene que ir pensando en un recambio para la franja del mal llamado access prime time. Serán los programas Horizonte, de Iker Jiménez, y First Dates, con Carlos Sobera, los que entren en juego en este baile de programas para poder cubrir los huecos que quedan en las parrillas de Cuatro y Telecinco. Te explicamos qué pasará con ellos y cómo serán los cambios.

A partir del día 26 de enero cambiarán muchas cosas en las dos cadenas, ya que las parrillas cambiarán desde ese día. Primero, Sobera y los suyos volverán a trasladar su restaurante del amor a Telecinco, donde ya pasaron el verano con buenos resultados, pero que volvieron a Cuatro en el mes de septiembre debido a que la segunda cadena de Mediaset sufría mucho en esa franja sin el espacio de citas, que es su mayor éxito. Las citas se podrán ver de lunes a miércoles a partir de las 21:45 h, mientras que las noches de los jueves y viernes deberán dejar su hueco a las galas de GH DÚO y a ¡De Viernes!

Con esta estrategia se busca una propuesta con un público fiel que pueda dar audiencias entre el 9 % y el 10 % para Telecinco, lo que dejaría al programa cerca de los registros de La Revuelta, pudiendo pelear en algunos días por el segundo puesto en audiencias de la noche.

Iker Jiménez, premiado por sus buenos datos en Cuatro

Será Cuatro la cadena que más cambios viva desde el lunes 26 de enero de 2026 y que vamos a explicar, ya que los espectadores pueden volverse locos para poder ver su programa favorito. Desde ese día será Horizonte el programa que cubra la franja de 21:40 h y hasta las 23 h, compitiendo contra Pablo Motos y David Broncano, aunque con contenidos muy diferentes, pegados siempre a la actualidad.

Horizonte finalizará a las 23 h de lunes a miércoles, pero en la noche del jueves Carmen Porter e Iker Jiménez no tendrán descanso y continuarán en emisión hasta entrada la madrugada, como hasta ahora.

En el caso de Cuatro, hay que explicar que First Dates no desaparece del todo de la programación, ya que sus repeticiones seguirán emitiéndose justo después de Noticias Cuatro, El Desmarque y la información del tiempo. Una vez finalice el programa repetido de citas, será momento de dar paso a Iker Jiménez y los suyos.

En principio, Mediaset ha anunciado que este cambio se vivirá durante sólo un mes, aunque es de suponer que se trate de un experimento para saber cómo responde el público. En caso de que los resultados de audiencia sean buenos, parece lógico que los cambios se mantengan, ya que sería una doble jugada de éxito, pudiendo cubrir una franja en la que Telecinco sufre desde hace años. Eso sí, sin dejar a Cuatro sin su mejor programa, algo que ya ocurrió durante el verano de 2025, haciendo que la cadena roja se resintiese en sus datos.