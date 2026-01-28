La confesión de Chris Hemsworth sobre sus inicios: «Mi motivación era pagar las deudas de mis padres»

El Hormiguero volvía a recibir a una estrella de Hollywood en su plató después de la visita de Miguel Ángel Revilla del lunes. El invitado no era otro que el actor Chris Hemsworth, marido de Elsa Pataky, que ya es otra clásica del programa. Esta visita se debía al estreno de Ruta de escape, que se estrenará el próximo 13 de febrero de 2026 en cines en España, por lo que se encuentra en el país de su mujer para hacer promoción de ella. Además de hablar de su trabajo, también quiso demostrar que su nivel de español sigue mejorando con el tiempo, tanto que se atrevió a lanzar algunas frases en nuestro idioma.

Al ser preguntado por Pablo Motos por cómo estaba, el invitado respondió con un sonoro: «¡Me cago a la leche!». Una frase que es común en cualquier casa, familia o grupo de amigos españoles, pero que escuchada de boca de un australiano suena especialmente divertida. «Mi suegro lo dice mucho y se me va pegando», aclaró a los espectadores.

Esta película tiene mucho que ver con su situación económica, por eso Motos ha querido hablar de cómo era la vida de su invitado antes de ser una estrella mundial y tener la cuenta corriente llena. Tal y como ha recordado, su primera motivación para ser actor era poder ayudar en su casa a superar los problemas económicos: «Mi motivación fue pagar las deudas de mis padres. Yo sentía la responsabilidad de quitarles preocupaciones», confesó.

Ante esa necesidad de ayudar en casa, el australiano llegó a hacer locuras por conseguir dinero, tanto que incluso se arrepiente de algunos de sus trabajos, por eso Motos le preguntó qué es lo que había llegado a hacer por facturar. «Películas bastante malas por miedo a quedarme sin dinero. De joven he corrido desnudo y borracho por un campo de fútbol por 50 €, en apuestas con amigos», ha reconocido.

Chris Hemsworth desvela que el nombre de uno de sus hijos es por Brad Pitt

En el papel de esta nueva película interpreta a un ladrón que es fan de Steve McQueen (al que quiere imitar para mejorar en su ‘profesión’); el australiano tiene a otros ídolos en su vida real. «A Brad Pitt, por ejemplo. Soy muy fan, me gusta mucho su trabajo y la forma que tiene de transmitir, que parece que siempre se lo está pasando bien actuando. Mi hijo se llama Tristan por el personaje de Brad Pitt en Leyendas de Pasión, vimos la peli cuando Elsa estaba embarazada y decidimos ponerle ese nombre», ha explicado.

Por último, también explicó en El Hormiguero el bonito recuerdo que ha querido dejar para su padre, que padece Alzheimer, y por eso ha querido hacer algo especial antes de que perdiese por completo la memoria. «Me presentaron esta terapia, que se llama Terapia de Recuerdos, y me pareció interesante. Le pregunté a mi padre que si le gustaría hacerlo y me dijo que sí, que sin duda y que le encantaría con ello poder ayudar a alguien que también padezca su enfermedad», aseguraba.

«Mi padre está todavía en una fase muy inicial del Alzheimer y vivimos un viaje juntos que no voy a olvidar en mi vida. Fue una experiencia muy emocionante, muy bonita y muy valiente. Mi padre es una persona muy íntegra y no quiere ser una carga para nadie, lo lleva con muchísima dignidad», ha comentado emocionado.