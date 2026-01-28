‘Pura Sangre’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Telecinco?

Este 28 de enero, los espectadores de Telecinco serán testigos de uno de los estrenos más esperados de la temporada. Tal y como se ha presentado de manera oficial, Pura Sangre aterriza en horario prime time. La serie está protagonizada por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc, la ficción narra la historia de dos familias que están haciendo frente a un gran misterio. Una trama que promete no dejar indiferente y que acompañará a la audiencia a lo largo de las próximas semanas.

Asimismo, según se ha presentado de manera oficial, para la elaboración de la serie han participado 90 actores y 130 caballos. Además, más del 80% de las secuencias han sido rodadas en 25 localizaciones naturales. Para ello, han elegido como escenarios lugares de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Un proceso de rodaje que, según aseguran en la página web oficial de Mediaset España, ha durado 17 semanas. Pero, ¿de qué trata la ficción española?

Sinopsis de ‘Pura Sangre’

Hasta la fecha, son pocos los detalles que se saben de la trama. Pero, se ha indicado que la serie comienza su historia presentando a los marqueses de Monteclaro, los Acuña del Monte, que se dedican a la cría de caballos de pura raza. Todo marchaba bien en la vida de los protagonistas pero, una mañana, se despiertan con cuatro caballos muertos en el establo.

Esto no había sucedido antes, pero teniendo en cuenta ciertas vivencias, llegan a la conclusión de que los animales han sido envenenados de manera intencionada. Pues, creen que alguien les desea el mal a la familia. ¿Qué sucederá? ¿Quiénes son los responsables? Esta serie de cuestiones serán resueltas a lo largo de la ficción. Eso sí, lo que se sabe es que la familia Acuña del Monte tiene varios enemigos. Personas que estarían dispuestas a verlos en la ruina. Fernando Vázquez, presidente de la cooperativa agraria local, parece ser el principal sospechoso de lo sucedido. Pues, tiene una rivalidad y enemistad de hace años con la familia. ¡Así se presenta la nueva apuesta de Telecinco!

¿Cuántos capítulos tiene ‘Pura Sangre’, la serie de Mediaset España?

La producción aterriza de manera oficial este miércoles, 28 de enero. Un estreno que tendrá lugar en Telecinco a partir de las 23:00h (hora antes en las islas Canarias). Una emisión que casi alcanza horarios de la madrugada, por lo que ha pillado a todos por sorpresa. Pero, eso no ha impedido la emoción entre los espectadores.

La serie está compuesta por un total de 16 capítulos. Teniendo en cuenta la manera de trabajar de Mediaset España, cada semana se emitirá un capítulo. La producción será dividida en dos temporadas, cada una de ocho entregas. Asimismo, cada capítulo presenta una duración de unos 65 minutos. Sin lugar a duda, una ficción que, si cuenta con un buen recibimiento a nivel de audiencias, promete acompañarnos un largo período de año.