‘Pura Sangre’: horario y cómo ver el estreno de la serie (online y tv)

No es la primera vez que lo decimos: Mediaset España quiere hacer de su 2026 uno de sus años más fructíferos. Desde que comenzó el mes de enero, los espectadores de Telecinco han sido testigos del estreno de formatos como GH DÚO y el final de La isla de las tentaciones 9. Ahora, lejos de quedar aquí, ha anunciado que esta misma noche se estrenará una de sus apuestas españolas más esperadas. Y es que, apostando por las producciones de cosecha nacional, han presentado Pura Sangre. Protagonizada por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc, la ficción narra la historia de dos familias que están haciendo frente a un gran misterio.

La serie comienza su historia presentando a los marqueses de Monteclaro, los Acuña del Monte, que se dedican a la cría de caballos de pura raza. Todo marchaba bien pero, una mañana, se despiertan con cuatro caballos muertos en el establo. Una situación que nunca antes les había tocado vivir y que les lleva a pensar a que han sido envenenados de manera intencionada. Pues, creen que alguien le desea el mal a la familia. ¿Qué sucederá? ¿Quiénes son los responsables? Esta serie de cuestiones serán resueltas a lo largo de la ficción. Eso sí, lo que se sabe es que la familia Acuña del Monte no carece de enemigos. Fernando Vázquez, presidente de la cooperativa agraria local, parece ser el principal sospechoso de lo sucedido. Pues, tiene una rivalidad y enemistad de hace años con la familia.

De momento, pocos detalles más podemos aportar sobre la serie. Pero, el equipo de Mediaset España ha compartido en su página web que para la elaboración de la serie han participado 90 actores y 130 caballos. Además, más del 80% de las secuencias han sido rodadas en 25 localizaciones naturales. Para ello, han elegido como escenarios lugares de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Un proceso de rodaje que ha durado 17 semanas.

Horario y cómo ver ‘Pura Sangre’, la nueva serie de Mediaset España

Como comentábamos en líneas anteriores, Pura Sangre realizará su gran estreno este 28 de enero. Un lanzamiento muy esperado que se podrá ver en Telecinco, el canal principal del grupo de comunicación. Por lo tanto, para poder disfrutar de la producción española tan solo será necesario tener una televisión y tener sintonizado el canal a las 23:00h (hora antes en las islas Canarias).

En el caso de no poder ver el estreno desde una televisión, gracias a la plataforma de Mediaset Infinity también es posible. Para poder acceder al contenido, de manera gratuita, tan solo es necesario descargarse la app o acceder a ella a través del navegador deseado. Tras realizar este paso, será necesario registrarse. Una vez hecho, ya se puede ver el gran estreno de Pura Sangre. Sin lugar a duda, una ficción que promete no dejar indiferente a nadie. ¡No te la puedes perder!