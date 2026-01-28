‘GH DÚO’: ¿quiénes fueron los concursantes salvados ayer, martes 27 de enero?

La pasada noche del 27 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de GH DÚO. El popular formato, presentado por Jorge Javier Vázquez, se ha convertido en uno de los grandes estrenos de la temporada. Pero, en la noche de este pasado martes, el formato conectó en directo para revelar el nombre de los salvados de la semana, entre otros aspectos. Eso sí, como ya parece ser habitual, Carmen Borrego prendió todas las alertas al volver a iniciar un protocolo de abandono. Y es que, la colaboradora televisiva no termina de encontrarse del todo cómoda en la casa.

«Cuando uno está ya en un límite, que saltas con cualquier cosa, creo que es mejor irse. No quiero vivir una guerra diaria. Me quedan pocas fuerzas», explicó respecto a su actitud de querer irse. El programa no lleva ni un mes de emisión y ya han sido varias las veces en las que la hija de María Teresa Campos quiere abandonar. Por ello, en esta ocasión, su hermana, Terelu, y su hijo, hablaron con ella. «Eres una profesional, te has puesto una pequeña meta a la que no has llegado, por ti misma deberías llegar. Si abandonas para mí sí sería un fracaso. En vez de envenenarte con lo malo, dale la oportunidad al público de que decida, no tú», le dijo su hermana.

Lo que comenzó como un habitual programa de salvación de nominados, continuó más candente que nunca. Pues, no solo se revelaron el nombre de los dos salvados, también se anunció que este jueves, 29 de enero, habrá una doble expulsión. Todo ello sumado al hecho de que una conocida persona de La isla de las tentaciones visitará la casa de GH DÚO. Así pues, teniendo en cuenta que los concursantes del reality pertenecen a las ediciones 8 y 9, el invitado debería haber participado en una de esas dos temporadas.

¿Quiénes fueron los concursantes salvados ayer, 27 de enero, en ‘GH DÚO’?

Carlos Lozano, Cristina Piaget, Carmen Borrego y Belén Rodríguez son los participantes nominados de la semana. Pero, el público ya tomó su decisión de salvar a dos de ellos. De esta manera, con el objetivo de no alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez entonó su célebre frase. «La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa Carlos», anunció.

Por lo tanto, Carlos Lozano fue el primer salvado de la noche. Una nueva victoria para él. Pues, la semana pasada también tuvo que enfrentarse a las nominaciones. Ante esta situación, y teniendo el privilegio de la audiencia, el formato le ofreció una cena íntima con el compañero que quisiera. Ante ello, eligió a Cristina Piaget. Una decisión que le causó un poco de celos a Belén Rodríguez. De hecho, fue tal su enfado que Lozano tuvo que pedir cambiar su decisión. Pero, ante esto, la que se molestó fue Piaget.

Lejos de quedar aquí, el programa continuó para revelar el nombre del segundo salvado. Fue así como, entre arrebatos de abandono, se reveló que Carmen Borrego era la siguiente salvada de la noche. Ante ello, la colaboradora dejó claro que esperaría hasta el jueves en agradecimiento al público. Pero, al volver a la casa y ver que todo eran gritos y discusiones, lo tuvo claro. «Me voy hoy, no me espero hasta el jueves, me estoy volviendo loca», sentenció.