Pablo Motos, emocionado en ‘El Hormiguero’ al recordar la muerte de Marta Jiménez: «Nos ha pegado duro»

El Hormiguero vivió este martes uno de los momentos más emocionantes de los últimos meses gracias a la visita de los actores Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau, que acudieron a presentar la película La Fiera. Aunque para los espectadores pudiera ser un día más, para el equipo del programa era una noche muy especial, ya que el argumento de esta película les toca de lleno por un tema que todavía está muy reciente en sus corazones y que están tratando de superar.

La cinta, que se podrá ver en cines a partir del viernes, día seis de febrero, narra las aventuras de un grupo de amigos que son unos apasionados por una modalidad conocida como salto BASE. Se trata de un deporte de riesgo que consiste en lanzarse desde lugares en alto con un traje especial que simula la silueta de un pájaro, pudiendo tener algo parecido a unas alas, lo que permite planear durante muchos metros. Se trata de una peligrosa disciplina en la que los deportistas arriesgan mucho para pasar muy cerca de edificios, montañas o lugares muy singulares, pudiendo tener un accidente muy grave al chocar contra ellos o incluso aterrizar de manera inesperada, ya que llevan apenas un paracaídas, aunque en muchas ocasiones no sirve para evitar el desastre.

«Solo puedes llevar un paracaídas, porque normalmente la distancia es menor, en lugar de dos, como en avioneta. Entonces, el riesgo es mucho más elevado», así lo explicó Carlos Cuevas, que da vida a uno de los saltadores BASE de la película. Pero Miguel Ángel Silvestre apuntó un dato escalofriante: «El 60 % de las personas que practica este deporte muere».

Pese a que reconocían que se trata de grandes profesionales «que lo tienen todo estudiado, en el último momento, puede llegar a pasar un imprevisto». Para el actor alicantino, el culpable es «el estrés del momento», culpable de que se cometan «errores que nunca cometerías».

Pablo Motos recuerda a Marta Jiménez, su colaboradora fallecida

En mitad de la entrevista, el presentador ha querido recordar a la conocida como Mujer Adrenalina, la que fuera especialista de acciones de riesgo del programa hasta la pasada temporada. La madrileña fallecía el pasado verano en un terrible accidente practicando salto BASE, como en la película.

«El año pasado murieron 28 personas y este año ya han fallecido cuatro», siendo una de ellas la propia Marta. «Hacía una sección con nosotros que se llamaba La mujer adrenalina», decía casi aguantando las lágrimas por una pérdida tan brutal para todos.

«Y a nosotros nos ha pegado duro, cuando la hemos visto», decía refiriéndose al ver la película. Hay que recordar que Marta falleció el pasado mes de julio en el Pirineo aragonés, momento en el que El Hormiguero apenas hacía unos días que se había marchado de vacaciones.

Hubo que esperar hasta el mes de septiembre para que el programa pudiera despedirse en antena de ella, aunque sí lo que hizo mucho antes en forma de mensaje en redes sociales. En el primer programa de esta temporada, Pablo Motos y los suyos no perdieron la ocasión de darle un sentido homenaje en directo.