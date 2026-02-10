El inesperado consejo de Antonio Orozco a Pablo Motos: «Hay que darles ejemplo»

Antonio Orozco ha tenido que retrasar varias semanas su paso por El Hormiguero, debido a que su visita estaba prevista para el pasado 19 de enero, un día después del terrible accidente de Adamuz, que hizo que Antena 3 cancelase la emisión del programa para dar un informativo especial. Ahora sí, este lunes el catalán se sentaba con Motos para hablar de La gira de tu vida y de su último libro, en el que cuenta cómo ha superado una depresión que le llevó a desmayarse antes de una actuación y que le obligó a parar una de sus giras más importantes.

Ya superados esos problemas de salud mental, el cantante ha querido contarlos en Inevitablemente yo, un libro y un documental en el que narra toda su experiencia, desde los momentos malos hasta su tratamiento con especialistas. En esta biografía también ha pasado por momentos complicados como padre, especialmente tras el fallecimiento de su ex pareja (madre de Jan, su primer hijo). Aunque ya no eran pareja, la madre de su hijo y Antonio tenían una gran relación, por lo que su fallecimiento fue un duro golpe para el cantante, además de la responsabilidad de tener que apoyar a su hijo en un momento tan complicado.

Estos problemas personales decidió llevarlos en secreto durante mucho tiempo, hasta que no pudo más, pero uno de los últimos en enterarse de ellos fue su propio hijo, que le llegó a preguntar si todo eso era cierto.

El cantante, pese a sus errores, dejó claro lo que piensa sobre la paternidad, dando un consejos a todos los que pudieran estar viendo el programa: «Yo creo que un padre lo mejor que puede darle a un hijo en la vida son 2 cosas: una buena educación y un buen ejemplo. Y los tiene», así defendía su manera de educar a su hijo.

Así es la vida de Jan Orozco, hijo mayor de Antonio Orozco

Se trata de un joven que es completamente anónimo, pero que está también metido en el mundo de la música, aunque no es cantante. Vive en Reino Unido, donde ha estado formándose para trabajar como productor musical y DJ, donde ahora mismo está desarrolando su carrera artística.

«Cuando cumplió los dieciocho años, le empezaron a dar bolos de madrugada y yo siempre me quedaba despierto esperando a que me diera el toque que significaba que había llegado sano y salvo al hotel», así estaba pendiente de cómo le había ido todo a su retoño a miles de kilómetros.

Estar despierto hasta altas horas de la madrugada le jugó una mala pasada, obligándole a afeitarse la barba por un despiste. «Una vez, para no quedarme dormido esperando la llamada, me tomé un chicle, me quedé dormido a pesar de ello y se me pegó el chicle en la barba. Ha sido la primera vez en mi vida que me he tenido que afeitar la barba», así ha recordado esta anécdota Antonio Orozco, que está muy orgulloso del camino que ha elegido su hijo en la industria.