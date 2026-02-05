Muere el influencer Ángel Montoya de 30 años tras lanzarse de un puente por un reto viral

Durante los últimos años, muchas han sido las personas que han arriesgado su vida por publicar contenido viral en redes sociales. Un simple ‘me gusta’ se ha convertido en el alimento de muchos creadores de contenido para llegar a hacerse un hueco en este mundo cibernético. Pero, algunos usuarios no han concluido su labor de manera positiva. Recientemente, hemos vuelto a ser testigos de cómo una temeridad le ha quitado la vida a un joven influencer. En este caso, el protagonista de nuestra noticia es Ángel Montoya. El joven, de 30 años, falleció por haber sido arrastrado por las fuertes corrientes del río Cauca (Colombia).

Según han revelado varios medios de comunicación, y tal y como se puede ver en el vídeo que circula por redes sociales, el chico consideró una buena idea lanzarse desde el puente General Santander, en Tuluá, hasta el río. Un lanzamiento de una altura considerable, por lo que le pidió a un compañero que lo grabase, pero con lo que no contó el joven fue con las fuertes corrientes del río. El objetivo del chico era saltar y luego ir nadando hasta la orilla, pero no logró tocar tierra firme. Tal y como se puede apreciar en el vídeo, el joven se muestra muy alegre antes de saltar. «Nos vamos a tirar, mi hermano», le dice a su compañero.

El cuerpo de Ángel Montoya aparece sin vida días después

Sin tardar demasiado, Ángel Montoya se lanza al río y logra salir a la superficie. Pero, poco tardaría en suceder la catástrofe. El joven comenzó a nadar para poder salir del agua, pero se le estaba complicando. Su amiga grababa todo y tomaba sus dificultades con humor. Pero, cuando comenzó a percatarse de que el joven estaba teniendo problemas para salir, se preocupó. «¡Hermano, se le va a llevar la corriente!», comenta.

Varios medios de comunicación locales han indicado que Ángel Montoya tenía una limitación de movilidad en uno de sus brazos. Una situación que, dadas las circunstancias, complicó aún más sus posibilidades de salir con vida. Según indican, el vídeo del lanzamiento al río fue grabado el pasado 27 de enero. Pero, el cuerpo sin vida del influencer no fue hallado por las autoridades competentes hasta el día 30.

Dada la situación, se denunció a las autoridades la desaparición de Ángel Montoya. El vídeo de su lanzamiento al río se viralizó en redes sociales. Pero, días después y varios kilómetros más abajo, su cuerpo fue hallado sin vida entre una zona de vegetación. Un terrible suceso que ha dejado a todos sus seres queridos y allegados con el corazón roto.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, ha comentado el caso. «El río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte», comenzó diciendo. «El día 30 de enero por la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande salió desde el sector de Riofrío, pero cuando iban en recorrido, un grupo de trabajadores dedicados a la recolección de arena en el Cauca avistó el cuerpo en Bolívar y logró detenerlo hasta que llegaron los bomberos y pudieron recuperarlo», declaró.