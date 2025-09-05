Muere Yago Campos, reconocido influencer: su cuerpo apareció en un hotel de lujo

El mundo del modelaje y la moda sigue consternado ante el inesperado fallecimiento de Yago Campos. El joven, de 25 años, era originario de Brasil y había logrado hacerse un hueco entre los influencers del momento en su país. Sin embargo, las redes sociales se han revolucionado ante la terrible noticia que ha sido confirmada por las autoridades. El chico, que se encontraba de vacaciones en la isla griega de Mykonos, ha sido hallado muerto en extrañas circunstancias. Una terrible situación que ha conmocionado por completo a sus seguidores. Pero, especialmente, a su familia.

Al parecer, y según citan varios medidos de comunicación, Campos se encontraba disfrutando de unos días libres junto a su amigo Ryan Silveira. Una estancia que habían decidido realizar en un resort de lujo frente a la playa de Ornos. Pero, lo que estaba pensado como unas vacaciones de desconexión ha contado con el peor desenlace posible. Según se ha informado, fue el servicio de limpieza del hotel el que se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo en la habitación del influencer. Pues, el agua se desbordaba por la puerta.

Al entrar en la habitación, tras ver que no respondía al llamado de los trabajadores, se encontraron a los dos jóvenes inconscientes dentro de la piscina. Fue entonces cuando se pusieron en contacto, rápidamente, con los servicios de emergencia y las autoridades locales. Pero, ya no había nada que hacer para salvar la vida de Yago Campos.

Los servicios de emergencia decretaron que Yago Campos había perdido la vida. Respecto al amigo del influencer, el joven sí seguía presentando signos vitales. Por lo tanto, fue trasladado con urgencia al hospital más cercano. De esta manera, se encuentra vivo y en recuperación.

Según se ha revelado, las autoridades encontraron en el lugar de los hechos una jeringa usada y pequeños paquetes con polvo blanco. Respecto al amigo de Yago Campos, Ryan, presentaba moretones en el rostro y rastros de sangre bajo las uñas. Una situación muy compleja que no ha hecho más que aumentar las incógnitas que rodean la muerte del influencer.

Por ahora, no se ha confirmado nada respecto a la muerte del brasileño más allá de las pruebas encontradas. Pero, debido a las numerosas especulaciones que están rondando, la hermana del joven ha querido dejar clara una cosa. «No era un drogadicto, como dicen. Era muy trabajador, tenía sueños y corrió detrás de ellos. No era un prostituto. Nadie sabe aún qué pasó. Lo único que se ha dicho es que Ryan tenía algunos moretones en la cara y sangre bajo las uñas, pero nada está confirmado», ha sentenciado.