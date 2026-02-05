Este aparador de IKEA está rebajado 50 € y es justo lo que tu salón necesita

¿A tu salón le falta algo? ¿Estás buscando un mueble para poder guardar más cosas sin que se llenen de polvo? Pues para, porque aquí tienes el Aparador Hemnes. Es uno de los productos estrella de IKEA por su estilo nórdico, su fácil limpieza, su durabilidad y sus calidades, y también por el descuentazo de 50 € que tiene ahora mismo.

Un mueble que encaja con cualquier estilo, pero que sobre todo te va a convencer por su capacidad y robustez. No importa si tu casa es pequeña o grande, te va a ayudar a ganar orden.

Por qué lo recomendamos

Tiene capacidad de sobra para guardar todo lo que necesites e incluso exponer sin agobios.

Está hecho de pino macizo, un material que gana incluso con el paso de los años.

Sus puertas mantienen todo oculto y, sobre todo, protegido del polvo.

Lo puedes combinar con otros muebles de Hemnes si te gusta el estilo.

Comprar en IKEA por ( 349 € ) 299 €

Aparador Hemnes

Lo mejor del aparador Hemnes es que hace lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Te da espacio de sobra para guardar fuentes, vajilla o esas cosas que nunca sabes dónde poner gracias a sus medidas de 157 x 47 x 88 centímetros y está hecho de pino macizo, por lo que no solo es resistente, sino que además mejora con el paso del tiempo. De hecho, como tiene un acabado en marrón claro y blanco, va genial con el estilo nórdico que tanto se lleva, y sus puertas de panel resguardan el interior para frenar el paso del polvo. Por otra parte, tenerlo cuidado es tan simple como pasarle un paño húmedo y ya está. No necesita ningún tratamiento especial porque, como decíamos, es práctico a rabiar.

El mueble que necesitas para aprovechar mejor ese espacio vacío o darle un toque de estilo a cualquier rincón de casa. Te va a enamorar, ¡y lo puedes combinar con otros muebles Hemnes!

¿Qué opinan quienes ya tienen este aparador en casa?

Las reseñas de este aparador, de las que hemos recopilado varias a continuación, destacan sobre todo su capacidad y robustez, además de su fácil montaje. Echa un vistazo:

«Mueble muy práctico con gran capacidad. Buenos acabados.»

«Bonito y práctico con mucho espacio interior para almacenar. Las puertas cierran semi automático y los cajones deslizan bien, con tope final al abrir.»

«El aparador es igual que el que se ve en internet, parece simple, pero una vez montado es robusto y pesa bastante, de momento muy contento con la compra.»

Comprar en IKEA por ( 349 € ) 299 €

Si aprovechas esta oferta, podrás recibir este aparador de IKEA en tu casa en un plazo máximo de tres días, aunque puedes acudir hoy mismo al más cercano para recogerlo. Además, también dispone de opciones de financiación. ¡Todo facilidades!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping