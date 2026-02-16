Esta tablet de 12 pulgadas cuesta menos que un móvil de gama media y es mucho más potente

Necesitas un aparato que te dé potencia y que no te deje «vendido» si lo gastas. Buscas algo más que un móvil para trabajar o matar el aburrimiento cuando estás fuera de casa, y para eso no hay nada mejor que la Tablet POCO Pad M1. Este modelo, que pertenece a una marca famosa por su relación calidad/precio, sorprende por su autonomía y su procesador Snapdragon, aunque ahora mismo sorprende mucho más por el descuento de casi 600 € que tiene.

Si buscas una tablet robusta, con buena autonomía, potente y que se vea bien, aquí la tienes. Así de simple.

Por qué te la recomendamos

Tiene una pantalla de 12 pulgadas a resolución 2,5K que se ve genial y va fluidísima.

La batería de 12.000 mAh dura hasta varios días sin tener que cargar.

Cuenta con 256 GB de memoria que puedes ampliar a 2 TB con microSD.

Es tan elegante como resistente, perfecta para llevártela a cualquier parte.

Comprar en AliExpress por ( 800,83 € ) 217,49 €

Tablet POCO Pad M1

Lo más destacable de la Tablet POCO Pad M1 es que cumple con lo que promete: potencia y una experiencia de uso brillante en todos los aspectos. Se ve genial en cualquier lugar gracias a sus 600 nits, además de por los 120 Hz de refresco que tiene, que hacen que todo en ella vaya fluidísimo. También influye en esto su procesador Snapdragon 7s Gen 4, ya que tiene un rendimiento brutal tanto para navegar como para jugar o para trabajar editando contenido. Además, al tener 256 GB de memoria ampliables a 2 TB, no tienes problemas de espacio. Dispones de todo el que quieras para guardar documentos, fotos y vídeos a 4K si lo prefieres. ¿El remate a todo? Lo que dura. La batería aguanta más de 3 días con un uso regular sin tener que cargar y, si necesitas cargarla, los 33 W la dejan lista para usar al 100% en poco tiempo. Si sumamos a esto que pesa solo 610 gramos y tiene 12,1 pulgadas de tamaño, es perfecta para llevártela a cualquier parte.

De hecho, esta tablet va genial si quieres algo más grande que un teléfono, pero menos aparatoso que un portátil, cuando estás de viaje o fuera de casa. Es potente, es capaz y vale para cualquier cosa, tanto profesional como personal.

¿Qué opinan quienes la tienen y la usan?

A los usuarios les ha sorprendido sobre todo la batería de esta tablet y lo bien que se ve su pantalla. Además, muchos destacan que tiene pocas apps preinstaladas que permanezcan, y la rápida entrega que hace AliExpress. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

«La pantalla se ve muy bien, el sonido no está nada mal y además no hay demasiadas aplicaciones preinstaladas que no puedan quitarse. Me ha parecido una tablet muy buena.»

«Hasta ahora, todo ha sido impecable. Excelente imagen, muy rápido y una batería de larga duración. La calidad del sonido es impecable.»

«Precio muy atractivo para esta tablet de gama media. ¡Además, la entrega fue bastante rápida!»

Comprar en AliExpress por ( 800,83 € ) 217,49 €

AliExpress, además del descuento, está ofreciendo ahora mismo un servicio de envío gratuito con entrega en un máximo de 2 días desde la realización del pedido, con compensaciones en caso de retrasos. ¿Vas a aprovechar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping