Andalucía permite a 978 alumnos de Bachillerato certificar el B2 de idiomas sin coste en centros públicos

978 estudiantes andaluces de segundo de Bachillerato procedentes de 88 institutos públicos bilingües o plurilingües que cursan la materia optativa Preparación para la Certificación de Idiomas podrán presentarse a las pruebas de certificación en inglés, francés o alemán los próximos 14 y 15 de abril. Los exámenes se celebrarán en los propios institutos públicos en colaboración con las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno andaluz en el curso 2023/24 y convirtió a Andalucía en la única comunidad autónoma que ofrece esta opción dentro de su sistema educativo público. La medida cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la Ley de Universidades (LUPA) de Andalucía exigirá acreditar un nivel B2 para todos los grados y másteres a partir de octubre de 2029. Además, universidades de Madrid, Cataluña, Cantabria, Baleares y la Comunidad Valenciana también requieren este nivel para finalizar los estudios.

Los alumnos que se presenten a estas pruebas deberán llevar a cabo cinco ejercicios independientes, no eliminatorios, correspondientes a las distintas actividades de lengua: «Comprensión de textos escritos; Comprensión de textos orales; Producción y Coproducción de textos orales; Producción y Coproducción de textos escritos y Mediación». Una vez superados los exámenes, obtendrán el certificado de Nivel Intermedio B2 sin coste alguno.

Este enfoque busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, puedan certificar su nivel de competencia lingüística, requisito que en tres años será obligatorio para titular en las universidades andaluzas.

El curso pasado superó el examen el 82 % de los alumnos que se presentaron. Los institutos que ofertan esta optativa están adscritos a la Escuela Oficial de Idiomas más cercana, que actúa como referencia para todo el proceso de coordinación y gestión de la materia autorizada.

De este modo, las EOI se coordinan con la dirección del centro y con el docente que imparte la asignatura para realizar el seguimiento del progreso del alumnado. La adquisición de competencias lingüísticas en lenguas extranjeras constituye un elemento clave en la formación integral de los estudiantes, al influir positivamente en su desarrollo cognitivo, social, académico y profesional.

Asimismo, el dominio de una segunda lengua favorece la empleabilidad y la movilidad educativa, y permite afrontar con mayores garantías los retos de una sociedad globalizada. La inclusión de la enseñanza de idiomas en el currículo escolar contribuye también a generar entornos de aprendizaje inclusivos y multiculturales, fomentando el respeto a la diversidad y la convivencia.

Además, Andalucía ha puesto en marcha este curso un nuevo programa para impulsar las enseñanzas de idiomas en los centros docentes. El Programa de Competencia Comunicativa en Enseñanza Bilingüe contempla actividades extraescolares de refuerzo oral durante una o dos horas semanales, impartidas por docentes del propio centro o mediante mentorías externas; intercambios o estancias escolares de al menos siete días con otros centros; inmersiones lingüísticas a través de cursos y actividades intensivas; y propuestas teatrales en lengua extranjera en colaboración con compañías que llevarán a los centros cuentacuentos, talleres o montajes adaptados.