La Dyson V12 Origin lo cambia todo: ilumina el suelo, se regula sola y aguanta 60 minutos sin parar

No hay nada más pesado que las tareas del hogar, pero hay que hacerlas. Ya que es algo ineludible, ¿por qué no hacerlo más fácil? Con el Aspirador sin cable Dyson V12 Origin puedes, ya que no solo es ligera y fácil de manejar, también tiene una potencia que no tiene nada que envidiar a los modelos con cable, con 60 minutos de autonomía, cabezales antienredos y diseño convertible en aspirador de mano. Es un todo en uno de la limpieza que ahora tienes disponible por 100 € menos.

La aspiradora sin cable perfecta para hogares grandes en los que hay mascotas o niños, o ambas cosas. Se adapta a todo en tiempo real para darte la mejor limpieza a cambio del menor esfuerzo posible.

¿Por qué te la recomendamos?

El cepillo Laser Slim Fluffy ilumina el suelo, haciendo que veas mejor la suciedad.

Tiene un sensor acústico que mide la suciedad en tiempo real para ajustar la potencia en consecuencia.

No tienes que mantener pulsado el gatillo, con un botón lo controlas todo.

Su minicepillo motorizado va genial con pelo largo y de mascotas.

Aspiradora sin cable Dyson V12 Origin

Si la comparas con el resto, ves rápidamente porque el Aspirador sin cable Dyson V12 Origin viene de la marca que viene. Lo hace casi todo por ti: ajusta la potencia automáticamente según la suciedad, dura hasta 60 minutos de uso sin pérdidas de potencia e ilumina el suelo o la superficie en cuestión para que no te dejes nada atrás. Además, tiene una pantalla LCD que te informa de todo en tiempo real y un motor puntero con 120 AW de succión que arrasa con todo, incluso en alfombras o entre los asientos de tu coche. De hecho, trae varios cabezales para usar el aspirador donde quieras, incluso como aspirador de mano, e incluso para limpiar pelo de mascotas sin enredos. Se adapta a todo para que la limpieza sea fácil de verdad.

Convence en todos los frentes. Tengas una casa grande o chica, con o sin mascota, para limpiar el coche o para limpiar lo que sea. Esta aspiradora sin cable no decepciona, todo lo contrario.

Esto opinan quienes ya la tienen en casa

Tiene más de 10.000 reseñas y una nota de 4,5 sobre 5, así que te puedes imaginar si gusta o no. Como podrás ver en las reseñas de usuarios que hemos recopilado, lo que más convence de este aspirador es lo fácil de usar que es y los resultados que da:

«Llevo tres semanas y me gusta mucho. Es muy cómoda de utilizar.»

«Es muy silencioso, fácil de abrir la cubeta del polvo y con todos los complementos que lleva, llega a cualquier sitio.»

«Es un producto genial, bastante batería e implacable con el polvo.»

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 399 €

