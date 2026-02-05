El significado que tiene el Carnaval en la Biblia y que significa para los cristianos

La fecha del Carnaval se determina a partir del calendario religioso y lunar, ya que está directamente relacionada con la Semana Santa. En concreto, el Carnaval se celebra justo antes del inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días que comienza el Miércoles de Ceniza. A su vez, la fecha de la Pascua se establece como el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. A partir de ese día se cuentan hacia atrás los 40 días de Cuaresma (sin incluir los domingos), lo que determina el Miércoles de Ceniza, y los días inmediatamente anteriores corresponden al Carnaval. En este contexto, resulta de especial interés conocer el significado del Carnaval en la Biblia.

Si bien es cierto que esta celebración no se menciona explícitamente, guarda una relación muy estrecha con el calendario litúrgico cristiano. La palabra «Carnaval» procede del latín «canem levare» o «carne vale», que se traduce como «abandonar la carne». Este concepto no se refiere sólo al consumo de alimentos, sino también a los placeres. Tradicionalmente, el Carnaval se ha considerado el último momento de «permisividad» antes de la Cuaresma, un periodo marcado por la penitencia, el ayuno y la reflexión espiritual.

El significado del Carnaval en la Biblia

Aunque la Biblia no menciona el Carnaval como tal, sí aborda de manera recurrente los temas que simboliza esta celebración. Por ejemplo, en Gálatas 5:19-21, San Pablo enumera los «hechos de la carne» y advierte: «Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; enemistades, discordias, celos, ira, rivalidades, disensiones, divisiones; envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les advierto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.»

Asimismo, en Efesios 5:18, se insta a los creyentes a no dejarse dominar por los excesos: «No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.» Y en Romanos 13:13, se recuerda que la conducta cristiana debe centrarse en la sobriedad y la decencia: «Andemos como de día, honestamente; no en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, no en contiendas y envidia.»

En este sentido, el Carnaval se interpreta como una metáfora en la Biblia: durante unos días se permite vivir tras una máscara, para después, con la llegada de la Cuaresma, quitarla y mirar el interior del corazón. La Iglesia no prohíbe la celebración de esta festividad, pero recuerda que sólo se comprende si conduce a la reflexión espiritual y a la penitencia durante la Cuaresma.

Programa 2026 en Madrid

El sábado 14 de febrero, la jornada inaugural tendrá lugar en Matadero Madrid y Madrid Río a las 10:30 horas. El pistoletazo de saluda del carnaval incluye talleres infantiles y familiares como «Disfrázate Bauhaus», un espacio para crear disfraces geométricos inspirados en la Bauhaus y el ballet triádico, que se desarrollará en la Sala Taller de Matadero Madrid entre las 10:45 y las 11:30 horas y de 11:45 a 12:30 horas.

Durante la mañana, la plaza de Matadero se llenará de vida con actividades abiertas como la sesión musical «Chico-Trópico», que convertirá el espacio en una pista de baile intergeneracional entre las 11:00 y las 12:45 horas. A ello se sumará el «Espectáculo de pompas – Magic Bubble», con un show entre las 11:00 y las 12:00 horas y un taller participativo hasta las 13:00 horas. La programación incluye además la magia callejera de «La magia de un trotamundos», el teatro de títeres «Escondidos en la fuente», la yincana teatralizada «El fascinante mundo de las máscaras», sesiones de «Pinta caras» y el tradicional «Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos», con distintos pases entre las 11:00 y las 12:50 horas.

El acto simbólico de apertura llegará con el «Pregón oficial», que se celebrará en el Escenario Plaza de Matadero Madrid entre las 13:00 y las 13:15 horas. A continuación, a las 13:00 horas, tendrá lugar el «Desfile del Carnaval de Madrid 2026», un gran recorrido de teatro de calle, circo, títeres gigantes y comparsas internacionales que partirá del Puente de Toledo y concluirá en la Plaza de Matadero, a lo largo de Madrid Río.

Por la tarde, entre las 16:00 y las 19:00 horas, se celebrará la «Gran Fiesta del Carnaval» en Matadero Madrid, concebida como un viaje musical por carnavales del mundo. El programa incluye una clase de baile con Caribe Mami de 16:00 a 16:30 horas, un concierto de la orquesta Son de Cuba de 16:30 a 17:15 horas, un «Dance Live Show» de samba callejera hasta las 17:30 horas, un segundo pase de orquesta con «Concurso de Disfraces» hasta las 18:00 horas, y un cierre con DJ set de Miss Aleta de 18:00 a 19:00 horas.

El domingo 15 de febrero, a las 11:00 horas, la Plaza de Matadero acogerá el «Manteo del Pelele», una de las costumbres más castizas del carnaval madrileño. A las 12:00 horas, en el mismo espacio, se celebrará el «Encuentro de comparsas y chirigotas», con coplas, cuplés y pasodobles cargados de humor y crítica social.