Magdalenas en freidora de aire: receta esponjosa con copete, temperatura y todos los trucos

Hace apenas unos años parecía impensable preparar unas buenas magdalenas sin encender el horno. Hoy la freidora de aire ha cambiado bastante las costumbres en muchas cocinas. No solo sirve para patatas o pollo. También permite hacer repostería con resultados sorprendentemente buenos.

Las magdalenas son un ejemplo perfecto. Y lo mejor es que suelen estar listas en poco más de diez minutos.

La receta básica para 8-10 magdalenas

Aceite de girasol vs mantequilla: cuál da mejor resultado

El aceite de girasol es mejor. Las magdalenas quedan más suaves y conservan mejor la humedad durante varios días. Por eso muchas recetas tradicionales siguen apostando por el aceite como ingrediente principal.

Cómo hacer magdalenas en freidora de aire paso a paso

El proceso no tiene demasiada complicación. Primero se baten los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla más cremosa. Después se incorpora el aceite y, finalmente, los ingredientes secos tamizados.

Conviene mezclar lo justo. Ni más ni menos. Cuando la harina se trabaja en exceso, la miga pierde parte de esa ligereza tan característica de una buena magdalena.

El truco del molde rígido: por qué es imprescindible

Las cápsulas de papel no son suficientes por sí solas. El peso de la masa hace que se deformen y la magdalena pierda altura.

La solución es sencilla: introducir cada cápsula dentro de un molde rígido de silicona o metal. El cambio se nota muchísimo en el resultado final.

Cuánto llenar cada cápsula para que suban con copete

Lo ideal suele ser llenar aproximadamente dos tercios del molde. Si te quedas corto, las magdalenas apenas crecerán. Si te pasas, la masa puede desbordarse durante la cocción y perder parte de la forma.

Temperatura y tiempo exactos según la freidora

La mayoría de recetas funcionan muy bien a 160 °C durante unos 10 o 13 minutos.

Aun así, conviene recordar que no todas las freidoras cocinan igual. Algunas alcanzan más temperatura real que otras y eso puede obligar a realizar pequeños ajustes.

Por qué no abrir la freidora durante la cocción

La tentación existe. Todos queremos comprobar cómo van creciendo. Pero abrir la cesta demasiado pronto provoca una caída brusca de temperatura. En repostería eso rara vez ayuda.

Lo mejor es esperar hasta los últimos minutos antes de comprobar el estado de las magdalenas.

Variantes de magdalenas en freidora de aire

Magdalenas de chocolate

Añadiendo cacao puro en polvo a la masa se obtiene una versión más intensa y perfecta para quienes disfrutan de sabores más golosos.

Magdalenas de limón

Probablemente una de las variantes más populares. La ralladura aporta aroma sin necesidad de ingredientes complicados.

Magdalenas de arándanos

Los arándanos aportan pequeños estallidos de jugosidad que combinan muy bien con la textura esponjosa de la masa.

Magdalenas de naranja

La naranja ofrece un sabor más suave que el limón y un aroma muy agradable, especialmente para desayunos.

Magdalenas en freidora de aire vs horno: diferencias

El horno sigue siendo la mejor opción cuando se preparan grandes cantidades.

La freidora de aire, en cambio, resulta muy cómoda para tandas pequeñas. Consume menos energía, se calienta antes y evita tener que encender todo el horno para preparar apenas unas pocas magdalenas.

En cuanto al resultado, las diferencias suelen ser menores de lo que mucha gente imagina.

Cómo conservar las magdalenas y cuánto aguantan

Cuando estén completamente frías, lo mejor es guardarlas en un recipiente hermético. De esta forma suelen mantenerse tiernas durante varios días. Normalmente entre dos y cuatro, dependiendo del ambiente y de los ingredientes utilizados.

Preguntas frecuentes sobre magdalenas en freidora de aire

¿A qué temperatura se hacen las magdalenas en freidora de aire?

La temperatura más utilizada ronda los 160 °C, aunque algunos modelos pueden requerir pequeños ajustes.

¿Cuánto tiempo tardan las magdalenas en la airfryer?

Generalmente entre 10 y 13 minutos para un tamaño estándar.

¿Por qué las magdalenas quedan planas en la freidora?

Suele deberse a una temperatura insuficiente, exceso de masa líquida o a abrir la freidora demasiado pronto durante la cocción.

¿Hace falta precalentar la freidora para las magdalenas?

Muchos fabricantes lo recomiendan. Un precalentamiento breve, de unos pocos minutos, ayuda a conseguir una cocción más uniforme.

¿Se pueden hacer magdalenas sin moldes en la freidora?

No es lo más aconsejable. Las cápsulas de papel necesitan apoyo para mantener la forma y permitir que las magdalenas crezcan correctamente.