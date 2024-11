Marta Pombo ha salido al paso de las preguntas que ha recibido sobre la apariencia del rostro de su hija Candela, una de las mellizas a las que dio a luz el pasado 2 de septiembre. Desde que compartió fotografías de sus pequeñas, algunos comentarios han generado inquietud entre sus seguidores, preguntándose por qué la cara de Candela parece algo distinta. Marta, lejos de ignorar estas preguntas, ha decidido dar una respuesta sincera y directa a través de sus redes sociales.

Según ha explicado, las diferencias visibles en la cara de la bebé, que pronto cumplirá tres meses de vida, se deben a que «Candela estuvo mucho tiempo aplastada en el embarazo y ese lado de la cara se le quedó más dormido». «Ha mejorado un montón desde que nació y todavía le queda por mejorar mucho más hasta que, seguramente, se le corrija por completo», ha dicho la influencer, que si bien comprende la curiosidad de la gente, reconoce que a ella nunca se le pasaría por la cabeza «preguntarle a nadie que qué le pasa a un hijo en la cara, ya sea en redes sociales o por la calle». «Me parece indiscreto. Yo lo llevo fenomenal, no me afecta, no me duele y no me molesta porque lo llevo muy bien, pero me parece indiscreto», ha explicado.

Con sus palabras, Marta Pombo ha querido aclarar también que la afección de Candela es completamente normal en ciertos partos y que no afecta en absoluto a la salud de la niña. Además, la influencer ha recordado que, más allá de su aspecto físico, lo más importante es que Candela está sana y feliz. La hermana de María Pombo ha afirmado que su prioridad y la de su esposo, Luis Zamalloa, es fomentar en ellas una autoestima sólida y una identidad única: «Queremos que crezcan siendo niñas y, en el futuro, mujeres seguras de sí mismas. Es importante que entiendan que son únicas, con sus virtudes y defectos, y que eso las hace especiales», ha expresado. «Quiero que crezcan fuertes, sabiendo que no importa si tienen ojos azules o marrones, si son altas o bajas, rubias o morenas. Lo importante es que nadie las pise y que ellas tampoco lo hagan con otros», ha añadido.

Candela Pombo tuvo que permanecer ingresada en la UCI tras su nacimiento

Al margen de lo anterior, Candela Pombo, ha tenido un inicio de vida marcado por una breve pero significativa batalla. Tras nacer de forma prematura el pasado 2 de septiembre, la pequeña presentó dificultades respiratorias que requirieron su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI). Aunque no necesitó soporte de oxígeno, permaneció varios días bajo observación en una incubadora para asegurar su estabilización.

La situación fue especialmente emotiva para la familia, ya que la otra melliza, María, pudo regresar a casa junto a sus padres poco después del parto. Algo que la mediana de las hermanas Pombo describió como una sensación «agridulce», pues sentía alegría de estar con una de sus hijas, pero a la vez angustia por dejar a la otra bajo cuidados médicos. El nacimiento de las mellizas María y Candela llegaba dos años después de que Marta Pombo se convirtiera en madre por primera vez de otra niña, Matilda, formando así una familia numerosa junto a Zamalloa.