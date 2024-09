Marta Pombo respira tranquila tras recibir el alta de su bebé recién nacida

Buenas noticias para Marta Pombo. Después de vivir una de las semanas más complicadas de su vida, con una de sus mellizas recién nacidas ingresada en el hospital, la influencer ha anunciado que ya están todos juntos en casa. Fue el pasado 1 de septiembre cuando la creadora de contenido dio la bienvenida a las dos pequeñas y, aunque su parto lo definió como un auténtico «cuento de hadas», Candela tuvo que ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por diferentes problemas respiratorios. Asimismo no comía y, por precaución, los médicos prefirieron mantenerla en observación para confirmar que todo estaba bien. «Es todo supernormal y dentro de las cosas que le pueden pasar a un prematuro, pero prefieren dejarla ingresada para que esté todo fenomenal», tranquilizaba Marta a sus followers.

A los pocos días de estas palabras, Marta se vio obligada a regresar a casa con María, la otra melliza, dejando a Candela en el hospital para completar el ciclo de antibiótico al que le habían sometido los médicos. Diariamente ha ido compartiendo con todos sus seguidores cómo ha ido evolucionando y lo difícil que ha sido recibir el alta y no poder llevarse a casa a las dos bebés: «Está siendo agotador emocionalmente porque veo a Candela genial y, sin embargo, tengo que dejarla aquí solita. Me duele el corazón cada vez que salgo de la UCI y la dejo ahí. Me siento fatal, impotente y triste. Sé que queda menos […] Tengo unas ganas tremendas de dedicarle tiempo a las tres, disfrutar de mis bebés recién nacidas, disfrutar de las elocuencias y lo mayor que está Mati… Y también acurrucarme con Zama», decía el pasado fin de semana.

Marta Pombo en el hospital tras dar a luz. (Foto: Instagram)

Una vez que ha terminado el tratamiento, Candela ha sido dada de alta. Una noticia que sus padres han recibido con una gran ilusión: «Respiro tranquilo viendo que ya están juntas. Son el sol y la luna», escribía Luis Zamalloa en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen las dos prematuras durmiendo plácidamente en la misma cuna.

Mellizas de Marta Pombo y Luis Zamalloa. (Foto: Instagram)

Las pequeñas son muy diferentes físicamente pese a ser mellizas, algo que ya adelantó Marta desde el hospital: «Estoy disfrutando mucho de María, que es monísima, un angelito. Se porta fenomenal y está comiendo súper bien. Y me muero de amor cada vez que veo a Candela aunque sea en la incubadora, es tan bonita también. Son preciosas las dos y son súper diferentes. Una es castaña, otra rubia, una tiene pelo, otra no», comentaba.

María y Lucía Pombo han querido arropar a su hermana y, tras conocer el alta de la pequeña Candela, han acudido a su casa para disfrutar de los dos nuevos miembros del clan: «Con vistas insuperables», escribía la esposa de Pablo Castellano junto a una imagen de la cuna.