Marta Pombo atraviesa un complicado momento. El pasado 1 de septiembre, la influencer dio a luz a sus mellizas antes de lo previsto. Una buena nueva que anunció a través de su perfil de Instagram. Sin embargo, una de ellas, Candela, permanece en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) debido a una serie de problemas relacionados con su nacimiento prematuro.

La creadora de contenido ha querido actualizar el estado de salud de la pequeña y lo ha hecho mediante dos vídeos publicados en la mencionada red social. «Pues nada, estoy saliendo del hospital de acompañar a Candela a una prueba que la tenían que hacer. Le he dado el biberón. He estado con ella… Quería pasar por aquí para contároslo porque sino se me va a hacer una bola tremenda», ha dicho en un primer momento.

Marta Pombo en el hospital. (Foto: Instagram)

Marta Pombo ha revelado que la recién nacida se quedará ingresada hasta el próximo lunes 9 de septiembre para acabar con los siete días de antibióticos que le habían puesto. «Mis andares como veréis siguen siendo de embarazadísima, pero es que me duele muchísimo la espalda y el vientre bajo. Estoy agotada. Seguimos haciendo pruebas un poco por descarte y precaución. Os iré contando», ha finalizado.

Marta Pombo relata cómo se encuentra su hija. (Foto: Redes)

Fue la hermana de María Pombo quien compartió en el universo 2.0 que estaba de parto. Tras varias horas ausente hizo un comunicado. «Ayer nacieron María y Candela. Fue un parto de cuento de hadas. María nació con 2,220 kg y Candela con 2,400kg. Hemos pasado la noche solo con María, y nuestra Candelita en la UCI ya que no estaba consiguiendo respirar bien ella solita al ser prematura», explicó. Al mismo tiempo añadió una fotografía en la que aparecía la mano de una de las bebés.

Marta Pombo tras recibir el alta

Tras recibir el alta, Marta Pombo anunció que se había podido ir a casa con una de las mellizas mientras la otra continuaba bajo supervisión médica. «Hoy ha sido un día muy intenso. Nos han dado el alta a María y a mí y ya estamos en casa sin Candela», fueron sus primeras palabras.

Asimismo, la influencer se sinceró y explicó que esa situación había sido de lo más complicada para ella y su marido, Luis Zamalloa. «Primero, no sabéis lo difícil que ha sido irnos a casa solo con una de nuestras hijas. A Candela siguen haciéndole algunas pruebas por precaución y va a seguir ingresada. Gracias por acordaros tanto. Ojalá estemos los cinco en casa pronto», contó junto a la imagen de María.

Marta Pombo y Luis Zamalloa. (Foto: Gtres)

El anuncio de su embarazo

Fue el pasado mes de marzo, cuando la empresaria y el odontólogo revelaron que se iban a convertir en padres de nuevo después de traer al mundo a su primogénita, Matilda. «¡La familia crece! ¡Este 2024 va a ser un año muy especial! ¡VIVA LA VIDA! Había gente en casa y por eso Zama reacciona en bajito», escribió Marta en un post.