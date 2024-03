Marta Pombo, embarazada de su segundo hijo en común con Luis Zamalloa

«La familia crece. Este 2024 va a ser un año muy especial. ¡Viva la vida!». Con estas palabras, Marta Pombo anunciaba, a través de su cuenta oficial de Instagram, que está embarazada de su segundo hijo en común con Luis Zamalloa, su marido. De esta manera, el matrimonio dará la bienvenida a un nuevo miembro del clan, un deseo que ellos mismos han expresado querer cumplir en numerosas ocasiones y que por fin, se hará realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

En el video que ha publicado la influencer para anunciar la noticia, se ve como llama a su marido mientras está en el baño y sostiene el test de embarazo en sus manos, algo que Luis celebró con un baile con su primogénita cogida en brazos. «¿De verdad?», preguntaba el odontólogo antes de dar saltos de alegría. Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar y las hermanas de Marta se han mostrado muy contentas en las plataformas digitales: «¿Me escucháis gritar? ¡La familia crece!, comentaba María desde sus stories de Instagram. Por su parte, Lucía, utilizando la misma vía, también aseguró estar muy emocionada: «Cuando nos lo contó se me saltaron las lágrimas», escribía.

María Pombo celebrando la noticia del segundo embarazo de su hermana, Marta/ Instagram.

Por el momento, no han trascendido más datos acerca del embarazo. Marta no ha dado a conocer ni el mes de gestación en el que se encuentra ni el sexo del bebé (en caso de saberlo). No obstante, ya han surgido los primeros rumores en la Red y el tiktoker Sergio Ojer ha confirmado, gracias a fuentes cercanas a la familia, que la mediana de las Pombo estaría embarazada de mellizos, algo que no ha sido ni afirmado ni desmentido por la protagonista de la noticia. Por otro lado, varios medios se han hecho eco de que la creadora de contenido estaría embarazada de tres meses y medio.

La historia de amor de Marta y Luis

Marta Pombo y Luis Zamalloa en su boda celebrada en Madrid/ Gtres.

Fue el pasado 21 de octubre de 2022 cuando Marta y Luis se convirtieron en padres primerizos de la pequeña Matilda, su primogénita. Una noticia que se hizo pública tan solo unos meses antes de anunciar su compromiso, el cual se celebró el pasado 21 de octubre de 2023. Según han contado en diferentes ocasiones, se conocieron en 2018 cuando él hizo de modelo para una de las primeras campañas de Tipi Tent, la marca de moda de las hermanas Pombo. Aunque sus inicios estuvieron marcados por la reciente ruptura que había vivido Marta con su anterior marido, su segundo embarazo y el contenido de ambos en redes sociales son una gran prueba de que su relación va’ viento en popa’.