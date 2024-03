La polémica está servida. Ese jueves, 14 de marzo, el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid abrió sus puertas para recibir los creadores de contenido del momento en una gala creada por Dulceida: los premios Ídolo. Sin embargo, lejos de transcurrir con normalidad, la controversia marcó los tiempos de una ceremonia que cada año está en el punto de mira. Y este, no iba a ser menos. Una de las cosas más reseñables es que a escasas 24 horas se eliminó una de las 19 categorías de la noche. Sección en la que aparecían nombres como el de Samantha Hudson y Marta Pombo. Un movimiento que, por ende está dando (y mucho que hablar).

Se elimina una categoría de los premios Ídolo

Sin previo aviso ni explicación oficial por parte de la organización de los galardones, cuatro de sus invitados se han quedado sin saber si ganarían o no en la categoría Stray True en la que se escogería al influencer más real a través de las redes sociales. Este 2024 estaban nominadas Samantha Hudson, Marta Pombo, Andrea Compton y Ger. Sin embargo, todos ellos se han quedado sin saber el desenlace final. El motivo se desconoce oficialmente porque no han dado explicación alguna al respecto. Todo se reduce al post eliminado en el perfil de los galardones.

Samantha Hudson posando / Gtres.

Esto ha dado pie a especulaciones que se dirigen todas en la misma dirección: Samantha Hudson. De nuevo, se han vuelto a viralizar algunas publicaciones que datan en 2015 en las que hacía comentarios muy desafortunados en X (antiguo Twitter). Pese a que Hudson ya pidió perdón a golpe de comunicado, disculpándose, la realidad es que la sobra de la polémica va tras sus pasos. «Me gustaría aclarar que estos tuits ya salieron a la luz hace unos años y ya pedí perdón y manifesté mi opinión al respecto (…)», indicó en la misiva.

Además, sus palabras le han costado una caída en declive en su esfera profesional porque la marca de snacks Doritos despidió repentinamente a Samantha Hudson, apenas dos días después de nombrarla embajadora para España. La decisión se basó en esos mensajes virales.

Marta Pombo se queda sin premio y María huye de ellos

De esta manera se queda fuera de los reconocimientos Marta Pombo, quien el año pasado también protagonizó una polémica. Esta nominación parecía asegurar su presencia en la cita, algo que en 2023 no pudo suceder porque se negó a asistir alegando que no quería encontrarse con otro de los nominados, Telmo Trenado, siempre muy crítico con las hermanas Pombo. Llama también especial atención que María Pombo no esté en España justo cuando coincide la gala y, es que se encuentra en Nueva York de viaje con su marido, Pablo Castellano.

Marta Pombo / Gtres.

Estela Grande se queja de la organización de los premios Ídolo

Por otro lado, Estela Grande ha destapado en TikTok la decisión de los premios Ídolo con la que no se ha mostrado conforme. La modelo ha contado que estaba invitada al evento, pero que no tiene acreditación para pasar por la alfombra roja. Según ha dado a conocer, Dulceida y su equipo consideran que «no cumple con los estándares» para desfilar por la red carpet y atender a los medios. Gesto criticado por la ex mujer de Diego Matamoros.

«Hoy son los premios Ídolo y yo todavía no me había pronunciado al respecto. Lo primero, es que yo no estaba muy motivada porque vengo de un viaje superguay. Además, no estoy acreditada para entrar al photocall. Por lo tanto, eso hace que me de un poco de bajón. Por supuesto, voy a acudir esta noche a los premios porque, ante todo, voy a apoyar a mi sector», ha comentado.



Estela Grande en un photocall / Gtres.

En el hilo de lo mencionado en las líneas anteriores, sobre esto también se ha pronunciado Teresa Bass. «Una cosa, aclaro el tema porque he visto muchos mensajes de otras influencer que no los entiendo que decían en plan: ‘No entiendo porque la gente se ofende si no la dejan pasar por el photocall por el ego’. No es nada de ego», ha indicado para después comentar que todo radica en la repercusión de los estilismos que lucen en eventos de ese calibre.

«Al final si yo voy vestida de un diseñador, nos lo dejan (el estilismo) también a cambio de que tenga una repercusión. No me lo van a dejar si no lo luzco en un photocall. Estos diseñadores se merecen esa repercusión», ha detallado. Un relato que ha apoyado Mar Flores dando like a la publicación.