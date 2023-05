Sálvame quemó anoche otro de sus cartuchos antes de despedirse definitivamente de la pequeña pantalla, el próximo 23 de junio, por orden expresa de la nueva cúpula de Mediaset. El programa de La Fábrica de la Tele celebró la cuarta edición de la Sálvame Fashion Week, un evento que aunque se centra en el entretenimiento con los personajes habituales del programa como protagonistas, da, a su vez, visibilidad a diseñadores amateur y emergentes, que son los encargados de vestir a los colaboradores de la tertulia de Telecinco.

La velada empezó con un guiñó a los fieles seguidores del programa que conduce Jorge Javier Vázquez. Y es que mientras Gustaph, representante de Bélgica en el último Festival de Eurovisión, entonaba Because Of You, la canción que posiciono al país de Europa Occidental en séptima posición en el certamen (182 puntos), los colaboradores oficiales del programa, visiblemente emocionados, desfilaron por la pasarela del plató escogido para la ocasión con un claro mensaje en sus camisetas. «Sálvame vivirá siempre, porque vuestro apoyo nos hace eternos, y el final es su principio…». Unas palabras que dieron (y mucho) de que hablar en redes sociales: «¿Continuará Sálvame en otra cadena? ¿Se pasará el mítico programa al universo 2.0? ¿Podría volver Sálvame a Telecinco con otro nombre?», se preguntaban algunos usuarios.

La IV edición de la Sálvame Fashion Week integró en si misma cerca de una decena de desfiles, entre los que destacan el tributo a la moda española con diseños de quince firmas consagradas, un especial de Eduardo Navarrete, Lola de España, con recreaciones inspiradas en las películas más recordadas de Lola Flores de las décadas de los años cincuenta y los sesenta, un desfile de moda baño con propuestas de Dolores Cortés, Pedro Palmas y Chela Clo; u otro de época, con diseños inspirados en personajes icónicos, que repasó la evolución de la moda a lo largo de la Historia.

Con más de 17.000 votos y un 39% de los votos de la audiencia, Cristina Porta fue la flamante ganadora de la noche. Sin embargo, cabe destacar que para el jurado de expertos, compuesto por Ágatha Ruiz de la Prada, Pelayo Díaz y Samantha Hudson, la ganadora, de manera unánime, era Pilar Vidal. Víctor Sandoval fue, por su parte, el colaborador menos votado para alzarse con la victoria.

Marta López Álamo desfila por sorpresa

Una de las sorpresas de la noche fue la irrupción de Marta López Álamo sobre la pasarelas. La modelo, apareció radiante en el primer desfile de la noche, justo detrás de su futuro esposo, Kiko Matamoros, que no tenía ni idea de la participación de la influencer en el evento. «Ni me he enterado. He visto un bulto blanco, pero claro, pensaba que era el último», expresó. «Estoy orgullosísimo de poder unirme a la mujer que adoro, que ha cambiado mi vida y que me ha dado la oportunidad de volver a creer en mí y en la vida», dijo después.

El accidente de Terelu

Si en la anterior edición de la Sálvame Fashion Week fue Chelo García Cortés quien sufrió una caída que acabó en su traslado al hospital, en esta ocasión fue la hija mayor de Maria Teresa Campos la que tuvo que ser atendida por los médicos casi al comienzo de la noche. «Lo cuento para que la gente valore, es algo que ha ocurrido al inicio del programa. Se ha roto el dedo gordo del pie y ustedes no han notada nada», explicó María Patiño.

«Estoy desfilando con el dedo gordo del pie derecho fisurado como mínimo. Me he dado un golpe con la punta del pie con la bota y me he hecho polvo», dijo por su parte Terelu Campos.