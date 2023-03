El Museo Lola Flores: un homenaje hecho realidad con baño de masas de la familia incluido

No cabe duda de que Lola Flores, también conocida como La Faraona, fue una de las artistas más influyentes dentro de nuestras fronteras en el siglo XX. Su voz inconfundible, su estilo de baile flamenco y su personalidad única hicieron que la cantante dejara un legado imborrable en todos los rincones del planeta. Es por ello que ahora su ciudad natal, Jerez de la Frontera, ha querido rendirla un cálido homenaje al inaugurar el Museo Lola Flores, un espacio dedicado a la vida y obra de la legendaria artista.

El enclave en cuestión está ubicado en la casa en la que nació la intérprete en 1923, y aunque fue estrenado en 2015 con el objetivo de preservar el legado imborrable de Lola y transmitirlo así a las nuevas generaciones, no ha sido hasta ahora cuando ha sido adaptado y restaurado para su uso como museo, contando con una serie de objetos de colección tanto personales como artísticos que en su día fueron muy importantes para la cantante como vestidos de sus actuaciones, joyas, fotografías, carteles, discos y otros bienes con un gran valor sentimental.

Como no podía ser de otra manera, ha sido durante esta misma mañana cuando un sinfín de rostros conocidos y allegados a Flores se han desplazado hasta este centro para así dar pistoletazo de salida de la mejor de las maneras a esta cita ineludible en sus respectivos calendarios. Este es el caso de la nieta de la protagonista, Alba Flores, que no ha tenido problema en hablar con los medios de comunicación sobre este precioso homenaje: «Muy emocionante, muy bonito la verdad, mucho orgullo y mucho cariño por mi abuela. Qué de cosas, qué de trabajo, qué de arte…», comenzaba explicando, para después admitir que Lola estaría “muy contenta” si lo viera y que los detalles «más tontos» son en los que se ha fijado verdaderamente.

Por su parte, la hija de La Faraona, Lolita Flores, también se ha dirigido a la prensa allí presente, visiblemente emocionada por todo lo acontecido en cuestión de horas y con la mirada puesta en la acogida que tendrá este museo: «Ella quería estar en su tierra, con sus cosas (…) Todo se ha cedido con mucho cariño porque es lo que ella hubiera querido. Hoy no he entrado para no hincharme a llorar, ahora quiero pasarlo bien y celebrarlo. Vais a tener muchas cosas que ver, desde los primeros contratos», confesaba, creando así la máxima expectación en torno al centro.

Si algo ha llamado especialmente la atención es la presencia de Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro se ha integrado como si fuera una más de la familia Flores al no querer perderse esta esperadísima inauguración: «Muero con esta familia, desde pequeños en Marbella (…) Me ha gustado mucho el museo», desvelaba ella misma, mientras que Rosario no dejaba de darla besos y abrazos por su asistencia, demostrando así el cariño que las une.