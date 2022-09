En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la presunta relación entre Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel. La ex pareja de Enrique Ponce y el artista se conocen desde hace tiempo y mantienen una buena amistad que podría haber derivado en romance, aunque por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado de manera directa sobre este tema.

Lo que sí se sabe es que la empresaria y el mexicano han pasado tiempo juntos en los últimos tiempos. Según se ha revelado, Paloma Cuevas y Luis Miguel se han visto en Miami y también en Madrid, a lo que ahora se añade un nuevo enclave. Tal como han contado en exclusiva en el programa de Jiménez Losantos, Paloma Cuevas y Luis Miguel han disfrutado de unas merecidas vacaciones juntos. La pareja ha pasado una semana en una exclusiva urbanización de Marbella. En concreto, se trata de La Zagaleta, donde han estado la tercera semana del mes de agosto alejados de los focos. No ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la noticia, de hecho, llamó mucho la atención que Paloma Cuevas se ausentara de la tradicional Gala Starlite, a la que siempre acudía y que este año contó con la presencia del actor cubano William Levy o Diego Boneta que, curiosamente, ha sido el encargado de dar vida a Luis Miguel en el biopic que ha rodado Netflix.

Tal como se ha contado en el programa Es la mañana de Federico, Paloma Cuevas y Luis Miguel estuvieron alojados en una villa en la exclusiva urbanización, una de las zonas más importantes de la Costa del Sol, situada a pocos kilómetros al norte de Marbella. La Zagaleta suele acoger a importantes personalidades del mundo, especialmente grandes fortunas. «Debieron llegar allí en avión privado o en coches con cristales tintados», ha dicho Isabel González, que ha insistido en la exclusividad y privacidad que ofrece la urbanización.

La ex mujer de Enrique Ponce y el artista se conocen desde hace varias décadas. De hecho, en el pasado no era extraño ver a Ponce y Cuevas en compañía de Luis Miguel. Es más, fueron ellos los que presentaron al cantante a Genoveva Casanova, con la que mantuvo una relación sentimental. Sin embargo, parece que ahora no existe comunicación entre Ponce y el cantante, tal como el diestro ha confirmado.

No hay que olvidar que, en el fondo, la amistad entre Paloma Cuevas y Luis Miguel es la que permitió que el torero conociera al cantante. Y es que el padre del mexicano, Luisito Rey, era un gran aficionado al mundo de los toros y llegó a participar en capeas con Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas. Es más, en la biografía Oro de Rey se cuenta la querencia del padre de Luis Miguel por el entorno taurino y los viajes con su familia para visitar a los Cuevas.