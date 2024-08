Errores que cometes al ponerte cremas faciales: esta es la forma ideal según los dermatólogos

Las rutinas de belleza son imprescindibles para obtener una piel más suave y tersa. Con los años, solemos adquirir determinados hábitos que no siempre son los mejores. Si tienes dudas de cómo ponerte cremas faciales, porque podemos cometer errores, debes preguntar a tu experto en belleza y seguir nuestros pasos, según marcan los especialistas. La verdad es que no es nada complicado, pero hay que hacerlo correctamente o podemos entonces estar perdiendo el tiempo o perjudicando nuestra piel en gran medida. Sabes que debes cuidar tu dermis a diario y aplicar la crema que sea mejor para ti. Las hay hidratantes y las indicadas según cada tipo: seca, mixta, grasa y más sensible.

Desde cada crema en cuestión a la doble limpieza facial que se ha puesto de moda pero que seguramente ya aplicabas antes de oírse tanto. Es decir, crema durante el día y crema por la noche para que haga mayor efecto. Héctor Núñez, más conocido como ‘cosmetocrítico’ en redes, farmacéutico especializado en la industria cosmética y divulgador, explicó a Infosalus no echarnos la crema una hora antes de acostarnos: «Se recomienda aplicar la cosmética un poco antes de irse a la cama, darle un margen de tiempo, porque si no al final quien se queda con la crema son las sábanas porque no permitimos al producto que penetre». Por tanto este es un error que debemos tener en cuenta y que siempre podemos subsanar en todo momento.

Más errores que cometes al ponerte cremas faciales

Doble limpieza facial

Este experto avanza que no sólo debemos lavarnos la cara al irnos a dormir. Lo ideal es aplicar la crema por la mañana, a través de una higiene del rostro para eliminar los restos cosméticos de la noche y así permitimos que lo que nos apliquemos por la mañana, como los antioxidantes, estos penetren mejor. «Si no por las mañanas tenemos nuestra capa de sebo y esto va a impedir que los cosméticos penetren y hagan su función», alerta.

Por lo que la doble limpieza facial es una rutina que hay que tener en cuenta, siempre, porque es el paso en el que eliminamos cualquier resto de suciedad, impureza o maquillaje que haya quedado en la piel. Así lo establece Mar Sánchez Orduña, cosmetóloga y fundadora de Wild Rain.

«La doble limpieza es uno de los pasos de la rutina a la que apenas damos importancia», comenta, añadiendo que «si no lo hacemos, el resto de tratamientos no van a hacer efecto», explica.

Por ello, la cosmetóloga quiere señalar la importancia de la doble limpieza, ya que tanto la manera como el momento del día para hacerla son primordiales.

Según Mar Sánchez Orduña, el momento más adecuado para la doble limpieza es por la noche. «Es aconsejable que forme parte de nuestra rutina nocturna».

Y para esto usaremos dos clases de productos:

Limpiador en base de aceite, «para eliminar los restos de maquillaje y crema solar», aclara Sánchez Orduña.

Limpiador en base de agua, «que limpie, hidrate y calme nuestra piel», especifica.

Cremas corporales como cremas faciales

Héctor Núñez comenta en Infosalus que, por norma general, puede hacerse, si bien con precisiones. Señala que en el tema de los limpiadores faciales se formulan con una carga de detergentes menor que para el resto del cuerpo.

«Entonces, si usamos un limpiador de cuerpo en el rostro es posible que nos reseque más la cara», avisa. A su vez, Núñez menciona que los fotoprotectores del cuerpo se pueden usar en la cara, aunque indica que, a lo mejor, la textura no sea lo más agradable, dado que algunos llevan una fase más grasa y que ‘no le gusta nada a las pieles mixtas’.

Orden de la rutina facial

Otro de los errores que se suelen cometer en belleza es aplicar los productos en mal orden. Desde Laroche-Posay establecen que la aplicación de los productos de cosmética facial sigue un orden establecido que debes respetar.

Explican que hay que aplicar los productos de menor a mayor densidad con respecto a sus texturas.

Limpieza facial

El primer paso en cualquier rutina facial es la limpieza del rostro. En este caso, puedes optar por el limpiador facial y desmaquillante.

Exfoliar la piel

El proceso de exfoliación de la piel consiste en limpiarla en profundidad para eliminar las células muertas, el exceso de sebo y las impurezas. Las cremas exfoliantes ayudan a retirar las células muertas de tu rostro.

Tónico facial

Se usa para equilibrar el pH de la piel, ayuda a cerrar los poros, elimina los restos de impurezas y refresca el rostro para los cuidados posteriores.

Sérum facial: cremas faciales

Ahora toca el sérum. Un producto hidratante que cuenta con una alta concentración de ingredientes activos y una textura líquida de fácil y rápida absorción.

Contorno de ojos

Finalmente, esta zona es una de las más sensibles y con más movimiento en tu rostro, por lo que requiere de unos cuidados especiales. Por lo que también debemos cuidar del contorno de ojos.