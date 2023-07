Máxima precupación por la salud de Gabriela Guillén tras cogerse la baja

Bertín Osborne, de 68 años, será padre junto a Gabriela Guillén, de 36 años, dentro de cinco meses. Una noticia que no deja de acaparar titulares desde que trascendió hace una semana. Una vez se supo que la empresaria se encontraba en plena dulce espera, las reacciones no tardaron en llegar. Aunque la que más llamó la atención fue la del presentador de Mi casa es la tuya, que catalogó lo ocurrido como un accidente y que es un bebé no buscado. Aunque poco después matizó esas palabras.

Gabriela Guillén en Madrid / Gtres

De estar en un segundo plano, Gabriela se convertía en un abrir y cerrar de ojos en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. A este entramado se suma también el testimonio de Chabeli Navarro, ex del artista. La sevillana confesó en Lecturas que también se quedó embarazada, pero que el cantante la obligó a abortar. «Me dijo lo mismo que a Gabriela, que no era un hijo buscado ni deseado. Él no quería tenerlo. Me dijo una cosa que me dolió mucho: ‘Estoy intentando recuperar a mi familia’», contó al mencionado medio.

Ahora, se ha dado a conocer que todos los testimonios que están formando parte de este entramado han afectado y mucho a Gabriela. Según informaba Raquel Arias en Así es la vida, espacio presentado por Sandra Barneda, todas estas confesiones han provocado fuertes dolores abdominales a la empresaria. Motivo por el que ha tenido que acudir al hospital .

Gabriela Guillén saliendo de una farmacia / Gtres

«Pensó en llamar a una ambulancia, pero no quería alarmar a nadie y esta mañana ha ido al hospital por su propio pie. Le han dicho que el estrés puede provocar estos calambres y le han dado la baja médica. No puede trabajar, debe tranquilizarse y guardar reposo», contaba Arias, que también mantiene un vínculo de amistad con ella.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid / Gtres

Después de dar estas declaraciones al espacio de Telecinco, Raquel aclaraba a la prensa la información que había dado. «Está mucho mejor y los médicos ya la han tratado. Como está con la baja laboral, está mal en ese sentido, porque tiene un negocio y no puede atender a sus clientes. Pero lo que necesita es tranquilidad», recalcaba. «Ella quiere la salud de su bebé, quiere estar tranquila y feliz», añadía.



Bertín Osborne se pronuncia

En la misma tarde en la que se daba a conocer el estado de salud de Gabriela Guillén, Bertín Osborne emitía un comunicado a través de sus abogados en el que dejaba claro que realizará las «las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por Doña Isabel María Navarro Márquez y publicadas en el día de hoy en una revista de gran difusión. En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña María Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Ortiz».