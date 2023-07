Bertín Osborne no para de copar titulares. Primero fue su inesperada paternidad, después el embarazo de su hija Claudia y ahora dos mujeres que le han puesto contra las cuerdas. La primera, Gabriela Guillén, con la que espera un hijo y de la que se ha desentendido por completo tras saltar la noticia a la prensa -o, al menos, eso ha confesado ella-. La segunda, Chabeli Navarro, que no ha dudado en plasmar su experiencia al lado del presentador en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar y en la que, sobre todo, ha destacado el presunto aborto al que se sometió.

Bertín Osborne en un photocall / Gtres

Esta última entrevista ha sido la gota que ha colmado el vaso del conductor de Mi casa es la tuya, que ha anunciado tomar medidas legales contra todo aquel que esté dando públicamente información sobre su vida más personal. Sin embargo, parece que Osborne se ha refugiado en la intimidad de su hogar para no tener que dar explicación alguna sobre lo ocurrido mientras todo el mundo opina sobre su persona. ¿La última en hacerlo? Alba Carrillo.

Sin miedo contra Bertín

La que fuera rostro visible de Telecinco, que nunca ha tenido pelos en la lengua, ha querido dar un paso al frente y pronunciase acerca de uno de los temas más mediáticos de la actualidad. Ha sido durante la premier de la película Barbie cuando la ex concursante de GH VIP se ha mojado, como ya acostumbra a hacer, y ha confesado que no soporta a Bertín. «Es una persona de la que no se ha podido decir nunca nada», ha comenzado diciendo, dejando claro que ahora le ha tocado el turno de ser el personaje más buscado de la crónica social. Además, Carrillo ha recordado uno de los programas del televisivo en el que contó con la invitación de su ex: «Hizo un programa con Feliciano López y vaya dos trogloditas».

Alba Carrillo en la premier de ‘Barbie’ / Gtres

Cómo es Osborne como padre -según Alba Carrillo-

Aprovechando la oportunidad, Alba ha manifestado cómo le ve como padre a raíz de las declaraciones que ha dado de que se haría responsable de ese bebé: «Sus hijos van al colegio del mío y jamás le vi. Nunca le he visto en ninguna reunión, pero lo que dicen todos los padres es que no se le espera». Son muchas las dudas que giran en torno a su nueva paternidad, puesto que ya se ha desentendido por completo de toda la polémica que le rodea. «Ser padre es mucho más que pagar. Padre es la crianza, estar ahí cuando a tu hijo le salen los dientes… y también con la madre», ha sentenciado.

Alba Carrillo y su hijo en la premier de ‘Barbie’ / Gtres

Asimismo, la que fuera colaboradora de Ya es mediodía ha utilizado su experiencia personal para comparar al tenista con Bertín Osborne: «Cuando me separé de Feliciano, lo primero que me dijeron mis padres fue: ‘menos mal, la naturaleza es sabia, que no has tenido hijos con él porque hubieras sido profundamente infeliz’». Una ocasión en la que ha querido poner contra las cuerdas a Feliciano alabando al padre de su hijo: «Fonsi es otro tipo de persona. Y, hasta en los peores momentos en los que hemos estado enfadados, yo le he llamado, me ha cogido el teléfono, he podido llorar con él…».