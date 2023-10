El Turronero consigue lo imposible con Bertín Osborne

En las últimas semanas se está hablando mucho de Bertín Osborne y cada vez son más las mujeres que aseguran haber mantenido una historia de amor con él en secreto. Encarna Navarro, conocida por haber participado en el mítico programa Operación Triunfo, Chabeli Navarro, quien saltó a la fama tras formar parte de Mujeres y Hombres y Viceversa y ahora Marcia Di Lele, un rostro conocido en Telecinco que promete haber vivido la misma situación. Eso sin contar a Gabriela Guillén, la empresaria que está esperando un hijo del cantante. Todo esto ha conseguido que Bertín se aleje de los medios durante una temporada.

Ha estado unas semanas sin pronunciarse. Lo único que se sabe de él es que supuestamente le escribió un mensaje al periodista Pipi Estrada para decirle que estaba en Portugal. El exnovio de Terelu Campos leyó este texto y algunos de sus compañeros consideraron que era un montaje, pues no entendían que Bertín solo quisiera hablar con él.

El Turronero sonriendo / GTRES

Lo que sí está comprobado es que ha pasado unos días con su amiga Paz Padilla. Han estado juntos en Ubrique gracias a una fiesta que ha organizado José Luis López, el querido empresario apodado El Turronero. Es el único que ha conseguido sacar a Osborne de su finca después del vendaval que se ha originado con sus presuntas amantes.

Bertín Osborne con Paz Padilla / Instagram

José Luis tiene por costumbre reunir a sus amigos famosos en eventos que siempre terminan convirtiéndose en noticia. El pasado mes de junio celebró una fiesta con motivo de su cumpleaños e invitó a muchas celebridades. Cada vez salen a la luz más datos sobre este evento, de hecho la propia Gabriela Guillén ha hablado del tema, asegurando que ella también estuvo. Esto demuestra que su relación con Bertín, otro de los invitados, era estable. Yo estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y me vine a Madrid. Desde entonces no lo he vuelto a ver», desveló la empresaria.

Bertín Osborne, con su querida amiga Paz Padilla

No es la primera vez que unas fotos de Paz Padilla y Bertín Osborne llaman la atención del público. En junio de 2021 salieron a la luz unas imágenes de los artistas en Zahara de los Atunes. Fueron tomadas después de la participación de Padilla en el programa Mi casa es la tuya, pero sacadas de contexto dieron lugar a muchas especulaciones. Incluso hubo parte de la audiencia de Telecinco que sospechó que entre ellos podría haber un vínculo especial. No obstante, el paso del tiempo ha demostrado que todo eran teorías y que simplemente son compañeros de vida.

Paz Padilla con Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría / Instagram

La presentadora ha compartido unas instantáneas en su cuenta de Instagram que han desvelado cuál es el famoso paradero de Bertín Osborne. El exmarido de Fabiola Martínez ha estado en Ubrique en la fiesta que ha organizado El Turronero, un evento que ha contado con la participación de otras celebridades como Paula Echevarría o Miguel Ángel Silvestre. La fiesta ha sido muy especial y cada vez salen a luz datos más concretos.

Las palabras de Paz Padilla

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)



La antigua presentadora de Sálvame ha dedicado unas bonitas palabras a su público después del reencuentro que ha tenido con Bertín. «Día precioso regalo del Tito, gracias siempre por regalarnos tanto. Y gracias a todos por compartir amor. Os quiero, gracias también a esa tierra tan increíble que es Ubrique», ha escrito exactamente.

Dejando a un lado su brillante trayectoria empresarial, El Turronero tiene fama por las buenas fiestas que organiza, siempre rodeado de rostros muy conocidos. Es muy generoso con sus amigos, por eso Paz está tan agradecida. Tiene un poder de convocatoria incomparable.