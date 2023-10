Bertín Osborne ha tomado una importante decisión en torno a su próxima paternidad con Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se relaciona al cantante desde el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote. Según ha desvelado este miércoles la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsóles, en Antena 3, el cantante habría transmitido su intención a la joven de solicitar una prueba de paternidad. «Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a sus familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido, va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», ha comenzado diciendo Paloma. «Gabriela lo sabe», ha añadido para matizar después que Bertín sí se estaría ya haciendo cargo, no obstante, del retoño mediante un acuerdo económico «aún por formalizar».

Esta bomba, cabe recordar, llega después de que Gabriela Guillén estallase ayer en su perfil de Instagram y asegurase que en la actualidad estaba de lo más decepcionada con Bertín, con el que, según ella, no tiene ningún tipo de contacto. De hecho, además de señalar que no había cobrado ninguna exclusiva, indicó que tampoco había visto al padre del que será su primer hijo «desde la fiesta de ‘El Turronero’», la cual se celebró en Sevilla el pasado mes de julio. «Es cierto que estuve con él en la finca al día siguiente, me quedé a dormir con él y después me vine a Madrid. Desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver», explicaba. De esta manera, desmentía la información que apuntaba a que se habrían visto recientemente en la capital.

Grabiela Guillén / Gtres

Asimismo, la joven se mostraba sobrepasada por todas las «mentiras» que se estaban diciendo en torno a su figura. «Estoy bastante dolida porque he leído una entrevista que hizo Bertín donde no son nada coherentes sus palabras con el vídeo que sacó luego en Instagram», indicó. Y es que, según ella, los mensajes del cantante eran otros: «Yo me había creído todo lo que me había dicho. Estuve con esta persona bastante tiempo y quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa pero no soy cualquiera, una más, ni una amiga especial, ni una amante ni un rollete. Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo», expresaba, y por ello, pedía «respeto».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Y es que según Gabriela, que se encuentra ya en el tercer trimestre de embarazo, todo lo que está ocurriendo le está pasando factura. «Todo lo que estoy sufriendo mi bebé lo percibe. Es lo que más me duele», indicaba. Además, señalaba que le encantaría contar su historia porque, de saberse, decía, «os ibais a quedar calladitos todos». Y no dudaba en hacer alusión a su ingreso en un centro médico el pasado 28 de septiembre: «Voy a aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada en el hospital, que fue a causa de que estaba realizando un masaje con madera y mi clienta tuvo que asistirme. Le llamé con la intención de contárselo y de contarle también cómo estaba el bebé. No recibí más noticias de él. No sé qué le está pasando. No tengo contacto con él», zanjaba.

Bertín Osborne / Gtres

Por último, comentó que este último fin de semana había viajado hasta Sevilla para traer «unas cosas» que una de sus amigas le van a dejar para el bebé: «Yo se lo había pedido a Bertín anteriormente y me dijo que cuando viniera a Madrid me lo iba a traer, pero no lo ha hecho». Y dando por finalizada su intervención, terminaba asegurando que tenía mucha «rabia» por las injusticias pero que la verdad, destacaba, «tarde o temprano saldrá a la luz».