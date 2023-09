No dejan de sucederse nuevas informaciones sobre Bertín Osborne. Desde que se conociera que el cantante se convertirá próximamente en padre de su séptimo hijo, fruto de su breve relación sentimental con Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se lo relacionó el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote; lo cierto es que son muchos quienes opinan sobre este hecho en cuestión y sobre los mil y uno nombres de mujeres con las que el artista habría estado en paralelo de otras, a lo largo de su vida.

Este mismo miércoles, de hecho, varias revistas de la crónica social de nuestro país han llevado a su portada a Encara Navarro, exconcursante de Operación Triunfo, quien asegura haber mantenido una relación intermitente con el interprete de Tú, sólo tú o Ámame durante más de quince años. Asimismo, también ha copado titulares Fabiola Martínez, la que fuera su esposa durante más de dos décadas, hasta enero de 2021. «Si Bertín fue infiel, él ensució el matrimonio. No puedo hacer que Bertín sea el padre que me gustaría. Entiendo lo que es una infidelidad porque yo también he sido infiel, pero cuando empecé con Bertín tomé la decisión de hacer las cosas bien y no serlo. Bertín y yo nunca hemos tenido una relación abierta, aunque a lo mejor me lo podría haber planteado (…) Siendo los dos como éramos, igual nos hubiera ido mejor», señala la ex colaboradora de Y ahora Sonsoles en una publicación.

Bertín Osborne en un evento en Madrid / Gtres

Unas palabras, sean como fueren, al respecto de las cuales han hablado en Así es la vida, el programa que conduce Sandra Barneda en Telecinco y en el que, precisamente, se encontraban, en calidad de colaboradoras, algunas de las mujeres con las que se ha relacionado a Bertín, como Makoke, Gema Fernández, o Terelu Campos, en representación, eso sí, de Carmen Borrego, que ha negado una posible relación de su hermana con el presentador.

Pero la sorpresa ha saltado cuando uno de los tertulianos del formado producido por Cuarzo Producciones, ha desvelado que Sandra Barneda también habría podido tener algo con Bertín. Una afirmación que la presentadora, ha confirmado. Sandra Barneda ha asegurado que su compañero de cadena sí intentó ligar con ella, aunque sin éxito. «He tenido muy buena relación con él, excepto un momento en el que él sintió atracción por mí. Él lo intentó a su manera, invitándome a su finca, a subir, y le dije que ‘no, gracias’», ha recordado la ex de Nagore Robles. «¡Y ya está! No pasa nada, pero sois unos traidores y no pienso decir nada ni contar nada en ningún vídeo más», ha añadido después, visiblemente molesta con su equipo de trabajo.

Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ / Telecinco

La inminente reaparición de Bertín Osborne

Con tal vendaval mediático y frentes abiertos, Bertín Osborne reaparecerá públicamente en los próximos días, pues se espera su presencia en el fiestón de otoño organizado por José Moro, que tendrá lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el próximo jueves 5 de octubre. El presentador estará acompañado -en el caso de que decida asistir- por personalidades tan recurrentes como el actor Jaime Llorente, el humorista Manel Fuentes, el futbolista Álvaro Morata o el presentador Carlos Herrera, entre otros.