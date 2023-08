Nueva polémica que tiene como protagonista a María Pombo. Ha sido Nagore Robles, caracterizada por su habitual sinceridad y decir lo que piensa en todo momento, quien ha cargado duramente contra la influencer sin ningún tipo de filtro. En una entrevista que ha hecho a Alexsinos en su canal El Guacal en Podimo, la mítica colaboradora de televisión no ha tenido reparo en decir lo que opina sobre la empresaria que tiene más de tres millones de seguidores en Instagram.

Nagore Robles en ‘GH’ / Gtres

«Te voy a contar. Cuando yo pedí consejo me dijeron sigue a estas cuatro porque son súper top y vas a aprender un montón. Yo las seguí y cuando vi el perfil de María Pombo no sabía qué pillar de ahí», ha comenzado explicando Robles sobre la creadora de contenido, una de las más importantes a nivel nacional. De hecho, la ha llegado a tachar de no ser clara, es decir, de ser una persona poco transparente. «No había nada en lo que me pudiera inspirar y además, no me parece una tía clara. Ella se ofende cuando le hablan de política. Hay que dar un paso al frente y decir lo que una es y punto, con bien de orgullo. Lo que pasa es que la palabra orgullo no la llevan muy bien. Es muy mona, pero no me atrae nada, me parece una más del montón», ha continuado.

Nagore ha proseguido en su relato y no solo ha arremetido contra María, sino contra sus hermanas: «Sí, bueno, son un grupo de niñas pijas, muy abanderadas todas, con ningún interés para mí». Unas declaraciones con las que se ha generado un gran debate en las redes sociales.

María Pombo en un photocall / Gtres

Al margen de este entramado que podría traer cola, Nagore Robles también ha rescatado su pasado y ha vuelto a sus orígenes. Recordemos que, pese a que ahora es una de las televisivas más aclamadas por su desparpajo ante las cámaras, cuando dio el salto a la televisión no fue así, sino todo lo contrario. Su participación en Gran Hermano 11 la colocó en la palestra pública y fue tachada de «mala persona». De hecho, cayó tan mal que la audiencia la castigo y la convirtió en la expulsada con mayor porcentaje de la historia del programa con un 95% de los votos.

Una vez salió de Guadalix de la Sierra se sometió a una espectacular metamorfosis con la que eclipsó aquel oscuro episodio de su vida que, en cierto modo, la ha servido como tablas para adentrarse en el medio en el que lleva ya trabajando desde entonces.

Nagore Robles posando / Gtres

En la misma entrevista en la que hablaba de las Pombo, ha salido a la luz este tema y ha confesado que ha rechazado participar en la octava edición VIP del reality. «Me han propuesto ahora para GH VIP y evidentemente he dicho que no. Si vuelvo a Guadalix, será como presentadora, sería algo que me encantaría, cerrar el círculo», ha indicado la de Basauri.