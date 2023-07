Maria Pombo revoluciona las redes con este conjunto de Zara: el vestido está casi agotado

Ya tenemos la prenda que estiliza y disimula barriga. Y es que Maria Pombo revoluciona las redes con este conjunto de Zara. Verás que casi está agotado.

En color blanco, aporta esa elegancia informal a la vez con el fin de ofrecer siempre mayor protagonismo a tu figura.

Así es el conjunto de Zara que tiene Maria Pombo

Hablamos del vestido mini punto skater. Destaca por su escote redondo muy favorecedor y la manga corta. El bajo está acabado en evasé. Verás que tiene algo de vuelo y por este motivo disimula la barriga, especialmente para quienes han dado a luz como la influencer que le acaba de dar una hermanita a su hijo. Y está encantada. Ha mostrado este vestido en las redes y todo el mundo quiere tenerlo.

Con qué está confeccionado

Este vestido está elaborado en 53% viscosa, 30% poliéster y 17% poliamida. Respecto a los cuidados para que la ropa dure más y se tenga en varias temporadas, hay que ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En este caso, el vestido debe lavarse a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco, y no usar secadora. Así si sigues las instrucciones de la etiqueta siempre va a ser mejor para que la prenda no se estropee.

Combinaciones posibles

Tienes este vestido para cantidad de ocasiones. desde ese paseo de tarde en verano, a una fiesta, pasando por la cena con amigos.

Lo mejor es combinarlo con alpargatas, además de sandalias que pueden con cuñas o bien aquellas planas par tu mayor comodidad. Al ser de color blanco, la ventaja es que vas con todos los colores posibles y siempre va a quedar estupendamente.

Luego hay bolsos más o menos pequeños y que ahora están en rebajas. Comprar en la web de Zara es siempre cómodo porque te llevas varias prendas sin salir de un mismo lugar.

En oferta

Tienes este vestido en la web y aprovecha porque está de oferta. Aunque es verdad que casi está agotado, por lo que puedes darte una vuelta por la tienda física.

Su precio era de 29,95 euros, luego se pasó a 19,99 euros y finalmente está a 12,99 euros. el descuento es del 56%, así que compras más barato y te llevas un modelazo siempre a un precio muy bajo.