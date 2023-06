José Luis López, más conocido como el Turronero, celebrará una nueva vuelta al sol rodeado de los suyos. Pero no lo hará de cualquier manera, sino por todo lo alto. Una macrofiesta que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones de Sevilla el próximo 1 de julio. Sin duda, un enclave al que, probablemente, se desplazarán numerosos rostros conocidos, ya que entre sus íntimos destacan distintas personalidades de la crónica social de nuestro país.

Es el presidente de la Fundación López Mariscal, institución que se creó hace casi una década, en 2015 para canalizar su carácter filantrópico y el de su familia. El objetivo principal siempre ha sido ayudar a los que más lo necesitan y generar así cierta conciencia y valor en la sociedad. Nacido en 1963 en Ubrique, Cádiz, se crió en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la venta ambulante de turrones.

Ahora, ha trascendido que prepara un gran fiestón, como no podía ser menos. Los invitados llegarán por tierra, mar y aire con el fin de poder pasar una inolvidable estancia en la ciudad hispalense, ha dado a conocer Vanitatis. «Voy a cumplir 60 años y quiero compartir con todas las personas que se han ido subiendo al barco de mi vida todo lo bueno que me ha pasado. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero he tenido la inmensa suerte de tener una mujer que me ha apoyado siempre y unos hijos trabajadores y buenos. Hacer esta fiesta es la manera de dar gracias a Dios y a todos los que durante todos estos años me han ayudado. Y son muchos a los que tengo que estar agradecido. Es una locura, pero una locura muy bonita», declina el protagonista al citado medio.

«Según iba pasando el tiempo eran más y más amigos los que querían ir. Y así, fuimos pasando de 300 a 3.000, que creo que es la cifra final. Aunque no estoy muy seguro», añade. Para que los suyos puedan estar con él en esta fecha tan señalada, se han fletado aviones, contratado trenes AVE y reservado en los hoteles más emblemáticos de la ciudad andaluza. Un día antes también habrá un almuerzo y cena de recibimiento.

No es la primera vez que preside un evento de tal calibre ya que, antes de Navidad, organizó una cena en su casa de Ubrique y al día siguiente un almuerzo multitudinario para dar a conocer los principios de la fundación que preside junto a su mujer. Asimismo, en Semana Santa, logró gracias a su don de gentes y sus buenas relaciones públicas que la Legión desfilara por el pueblo de Ubrique, algo que no consigue todo el mundo.

La parte más humana del éxito

Aunque en algunos medios se hayan tildado los movimientos de El Turronero como un tanto ostentosos, lo cierto es que este empresario también destaca por su incansable labor humanitaria, habiendo puesto más de 100 proyectos en marcha y creado miles de puestos de trabajo que lo avalan. Sin ir más lejos, la Fundación López Mariscal intenta ofrecer una oportunidad de vida a las personas más vulnerables, dando así José Luis una ayuda a quienes más lo necesitan con el objetivo de que puedan escribir su propia historia.