Gabriela Guillén presume de embarazo con una bonita imagen

Ajena a las polémicas que envuelven su relación con Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha utilizado de nuevo sus redes sociales para mostrar cómo se encuentra en la actualidad. Aunque generalmente hace uso de su perfil de Instagram para enviar diferentes mensajes, donde principalmente reivindica respeto para ella por las informaciones que se publican en torno a su figura y por los ataques que recibe de los haters, en esta ocasión la ex pareja del cantante ha publicado una bonita imagen en la que enseña su avanzado estado de gestación.

Según ella misma adelantó el pasado mes de septiembre, saldrá de cuentas el próximo 31 de diciembre. «Tengo ansia de que llegue ya», decía en su primera entrevista de televisión en directo. Precisamente, el mismo mensaje que ponía este domingo junto a una imagen donde muestra orgullosa sus curvas premamá: «Tengo ganas de ver tu carita ya». Sin embargo, desde su aparición en Y ahora Sonsoles hasta ahora son muchas las cosas que han cambiado entre ella y el padre de su bebé.

Gabriela Guillén presume de curvas premamá / Redes sociales

En aquel momento, Gabriela aseguraba contar con la aprobación de Bertín Osborne para dicha entrevista, donde comentó que su hijo suponía todo «un regalo». «No habíamos hablado de tener un hijo», explicó, porque era «totalmente ajeno» a sus planes como pareja. Sin embargo, destacaba que la relación entre ambos era buena y que a ella siempre le había tratado muy bien. Una versión que 15 días después se veía alterada tras su paso por el hospital y que llegaba horas antes de que se hiciese público que Bertín había solicitado una prueba de paternidad una vez que nazca el bebé.

En sus redes sociales, Garbiela Guillén estallaba asegurando sentirse muy decepcionada con el padre del que será su primer hijo, con el que confirmaba no mantener ningún tipo de contacto: «Voy a aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada en el hospital, que fue a causa de que estaba realizando un masaje con madera y mi clienta tuvo que asistirme. Le llamé con la intención de contárselo y de contarle también cómo estaba el bebé. No recibí más noticias de él. No sé qué le está pasando. No tengo contacto con él», indicó. Así mismo, se mostraba dolida con la actitud de Bertín, al cual no veía «desde la fiesta de ‘El Turronero’», que se celebró en el mes de julio.

«Yo me había creído todo lo que me había dicho. Estuve con esta persona bastante tiempo y quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa pero no soy cualquiera, una más, ni una amiga especial, ni una amante ni un rollete. Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo», aclaró, añadiendo que todo lo que ella estaba sufriendo, su bebé lo percibía. «Es lo que más me duele», sentenciaba.

Y para evadirse de todas estas polémicas, Gabriela celebraba a finales de octubre una emotiva baby shower rodeada por sus amigas. Ni ella ni Bertín han querido pronunciarse sobre cuál es el sexo del bebé que esperan, aunque a juzgar por el color azul que adornaba las paredes de la fiesta y el elefante del pastel, podría tratarse de un niño.

Imagen de la ‘baby shower’ de Gabriela Guillén / Redes sociales

A falta de confirmación oficial, lo cierto es que la relación entre la pareja no parece tener solución, y es que hace poco se conocía que ambos habían roto el acuerdo económico que mantenían de cara a la nueva vida que llegará al mundo. La petición de Bertín de registrar ante notario los ingresos que ya le había hecho a Gabriela y que le haría hasta la mencionada prueba de paternidad fue rechazada por la joven fisioterapeuta, que se negó a firmar ningún documento dando así por finalizado el acuerdo.