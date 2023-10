Gabriela Guillén se evade de las polémicas con una gran ‘baby shower’

El embarazo de Gabriela Guillén no está siendo del todo tranquilo. Lo cierto es que la joven de 32 años, que espera su primer hijo en común con Bertín Osborne (69), no ha dejado de verse envuelta en polémicas desde que anunciara la buena nueva. Y es que las palabras del padre del bebé al saltar la noticia, asegurando que el pequeño no era «buscado ni deseado», provocaron el inicio de un enfrentamiento entre ambos ante el disgusto de la fisioterapeuta. Lo cierto es que, desde entonces, ambos no han hecho más que distanciarse y Gabriela ha elegido sus redes sociales como mejor medio para ir comentando cómo se encuentra dada la actual coyuntura. Hace solo unos días, compartía una imagen en la que se podía leer que «un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más». «Los niños olvidan los juguetes y la ropa, pero no el tiempo y el amor», rezaba el escrito.

Bertín Osborne / Gtres

Según reveló ella misma hace unas semanas, no ve a Bertín desde principios del mes de julio. Además, se mostraba dolida y decepcionada con su actitud: «Yo me había creído todo lo que me había dicho», indicó. «Estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa, pero no soy cualquiera, una más, ni una amante, ni una amiga especial, ni un rollete», exclamó. «Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo», decía, y por ello pedía respeto: «Todo lo que me está pasando mi bebé lo percibe. Es lo que más me duele».

Gabriela Guillén / Gtres

Para evadirse de las últimas polémicas, Gabriela celebraba ayer una emotiva baby shower rodeada por sus amigas. En la fiesta no faltaron los regalos, los globos y la tarta y, a juzgar por el color azul que adornaba las paredes y el elefante del pastel, se confirmaría ya, a falta de ratificación oficial, que el bebé que están esperando la fisioterapeuta y Bertín Osborne es un niño. Así al menos lo adelantaron hace unos meses en El programa del verano tras hablar con una persona muy cercana a la futura mamá. De hecho, aclararon que ella «al principio no se lo tomó muy bien porque tenía mucha ilusión de que fuese niña» y que incluso tenía un nombre pensado por si así era: Martina.

Imagen de la ‘baby shower’ de Gabriela Guillén / Redes sociales

Lo que es seguro es que Gabriela está de lo más emocionada ante la llegada de su primer hijo. Así se puede comprobar en los vídeos y las imágenes que ha compartido de su fiesta, donde se la ve feliz y sonriente disfrutando de un emotivo momento. Algo que le ha servido para desconectar en las últimas horas de todas las críticas que está recibiendo en sus redes sociales y que ella misma ha mostrado, con mensajes en los que se le acusa de «trepa», entre otras cosas: «¿Dónde queda el respeto y la empatía de entre mujeres? Juzgar sin conocer sí que es algo penoso que me da vergüenza que venga de otra mujer. ¡Falta de respeto y racismo! Mientras sigamos criticando a otras con este desprecio y racismo, quedará mucho trabajo por conseguir la igualdad», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Guillen Guillen (@gabymagy)

Todo esto llega tras saberse que se ha roto el acuerdo económico al que habrían llegado Bertín y Gabriela, y por el que el cantante ya le había realizado diferentes transferencias a la joven en los últimos meses. A pesar de que ella solicitó más dinero tras conocer que el artista había pedido una prueba de paternidad cuando naciera su hijo, la periodista Paloma García-Pelayo revelaba en Y ahora Sonsoles que su trato se había terminado cuando Bertín reclamó registrar ante notario los ingresos que le ha realizado hasta el momento y que le haría hasta la prueba de ADN. No obstante, parece que Gabriela se ha negado y ha optado por no firmar ningún documento, dando así por finalizado dicho acuerdo.