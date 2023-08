Gabriela Guillén: carpetazo al verano tras su mensaje bomba a Bertín Osborne

Como el grueso de españoles, Gabriela Guillén ya ha regresado a casa después de las vacaciones de verano. La inminente llegada del mes de septiembre anticipa una etapa de aclimatación de nuevo a la rutina y de cambios. En su caso, tendrá por delante unos intensos -pero ilusionantes- meses en los que preparará todo para la llegada del bebé que compartirá con Bertín Osborne.

La fisioterapeuta ya está en Madrid y su primera reaparición ha servido para dejar claro que va a mantener la ley del silencio que se autoimpuso hace algunas semanas. Los medios de comunicación la esperaban en las inmediaciones de su residencia en la capital para preguntarle por el verano y por su estado de salud, pero la esteticista ha preferido no pronunciar ni una sola palabra, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. Lo que sí se pudo intuir fue su incipiente tripita de embarazada debajo de un vestido verde.

Hace unas horas, Gabriela Guillén quiso hacer un resumen de sus vacaciones mediante una serie de fotografías colocadas en un vídeo y que hizo públicas en su cuenta de Instagram. Las instantáneas reflejan momentos como tomar el sol, navegar en un barco, bañarse en una piscina o incluso tocándose su incipiente barriguita. Sirvieron también para que dejase una frase dedicada al bebé que está gestando: «Tú eres el motivo de mi sonrisa, sin duda un verano diferente y con la mejor compañía que nunca imaginé!! 💓💓», escribió.

Durante las últimas semanas ha buscado tranquilidad y refugio tras la polémica en las Islas Baleares, uno de los destinos más frecuentados por los VIP en verano. Desde la distancia ha visto cómo el padre de su hijo sigue con su vida, realizando conciertos por la geografía española. En uno de los últimos, se puso emotivo al recordar los consejos que le daba su madre: «Si lo intentas lo conseguirás, en la vida con pasión todo se consigue, por eso siempre que la canto, me acuerdo de ella», dijo ante su público de Gran Canaria.

La reacción de Gaby fue contundente y aunque no mencionó al artista, muchos interpretaron el mensaje que puso en Instagram como toda una indirecta hacia Bertín: «Las acciones hablan más que las palabras. La próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas mira lo que hace, no lo que dice». Hay quien sostiene que al escribirlo se refería al apoyo o no que pueda estar recibiendo de Osborne durante el embarazo.

La dulce espera para ella no lo está siendo tanto ya que ha pasado por momentos de mucha angustia. Su hijo se concibió sin saber que desataría una fuerte polémica y un fuego cruzado entre sus progenitores. Hace unas semanas, Gabriela Guillén estallaba ante tanto comentario.

Lo hacía pidiendo que se dejara de hablar de ella y de su pequeño: «Lastimosamente no puedo confiar en nadie, por todo lo que ha pasado, porque sin mi consentimiento se ha vendido mi vida. Y yo no estoy en condiciones, tampoco me apetece vender mi vida. Entonces os pido respeto, en cuanto a mi vida privada no voy a decir nada, en cuanto a mi bebé tampoco. No os dais cuenta, pero esto está afectando a una criatura inocente que no tiene nada de culpa. No quiero pertenecer al mundo de la fama. Espero que hagáis un examen de conciencia y veáis todo el daño que habéis hecho y si tenéis un poco de humanidad dejadme vivir en paz mi embarazo, que para mí es lo más importante ahora mismo», sentenciaba.