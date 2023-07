Gabriela Guillén extrema sus cuidados: visita médica y comunicado oficial

No está siendo un momento fácil para Gabriela Guillén. En medio de la vorágine mediática que ha generado la noticia de su embarazo, Gabriela ha tomado la decisión de extremar los cuidados. La que fuera pareja de Bertín Osborne se está viendo sometida a una gran presión y ha sido vista llegando a la consulta de su médico en Madrid, justo después de que se publicaran unas fotografías de ella devastada en el interior de un coche.

Gabriela llegaba al centro médico este miércoles por la mañana y aunque se desconocen los motivos exactos por los que acudió a la consulta, sí se sabe que está de baja desde hace unos días. La joven no está llevando bien toda la atención que ha generado la noticia de su embarazo y la presencia constante de periodistas en las inmediaciones de su domicilio y de su lugar de trabajo.

Gabriela Guillén en Madrid. / Gtre

Gabriela pasó en torno a media hora dentro del centro médico y, a su salida, se la pudo ver con una carpeta de color rosa en la mano. Gabriela ha preferido no hacer declaraciones a los medios, por lo que, de momento, se desconoce si espera un niño o una niña aunque lo que sí se puede apreciar cada vez más es su barriguita.

Tras pasar por el centro de salud, la empresaria acudió a un conocido hotel de Madrid, curiosamente, el mismo en el que comió por última vez con Bertín Osborne. A pesar de que ha reducido su actividad por temas de salud y para extremar las precauciones respecto al embarazo, Gabriela intenta mantenerse lo más activa posible. A primera hora de la tarde regresó a casa, pero una vez más, evitó hacer declaraciones a los medios.

Esta misma mañana, el equipo legal de Gabriela Guillén ha emitido un comunicado en relación a la presión mediática a la que ha estado sometida la empresaria desde que se conociera la noticia de su embarazo. «Respetando el derecho y libertad de información de la Prensa, creemos se están rebasando todos los límites admisibles ante el acoso, vulneración al derecho de intimidad de Doña Gabriela, que no puede salir a la puerta de su casa sin ser abordada por los periodistas e incluso, sin libertad de movimiento al ser perseguida por vehículos de la prensa, con el peligro consecuente», reza el texto, en el que se pide que se «paralice de inmediato este acoso».

Gabriela Guillén en una imagen reciente. / Gtres

Mientras que Gabriela Guillén trata de seguir con su vida de la manera más normal posible y no se pronuncia sobre la situación, a pesar de ser consciente del interés mediático y el revuelo que se ha generado en torno a su embarazo, Chabeli Navarro, que también está en el punto de mira a raíz de unas recientes declaraciones sobre Bertín Osborne, ha aprovechado para mandarle un mensaje de apoyo.

Gabriela Guillén en Madrid. / Gtres

La joven no dudó en atender a los periodistas que esperaban a las puertas de su centro de bronceado en Sevilla, y aunque no ha querido entrar en el cruce de acusaciones que en los últimos días se ha producido entre ella y Bertín Osborne, sí que ha dicho que se encuentra bien. Sobre el comunicado que ha emitido el equipo del andaluz, Chabeli ha dicho que cada uno es libre de hablar y opinar y que ella, en estos momentos, está trabajando y no se entera de nada, pero que lo tiene en manos de sus abogados.

Aunque no ha podido ver las recientes fotografías de Gabriela llorando en un coche que se publicaron esta semana, sí ha querido mandarle un mensaje: «Pobrecita, le mando todo mi apoyo y un beso muy grande para ella», ha dicho.