No dejan de salir nuevas informaciones tras el testimonio que concedió Chabeli Navarro a una conocida publicación la pasada semana. La sevillana dio un paso al frente después de que se destapara la nueva paternidad de Bertín Osborne, con quien mantuvo un breve romance del que poco o nada se supo. Hasta ahora.

En la entrevista, Chabeli confesó que se había quedado embarazada del artista, pero que la obligó a abortar. «Me dijo lo mismo que a Gabriela, que no era un hijo buscado ni deseado. Él no quería tenerlo. Me dijo una cosa que me dolió mucho: ‘Estoy intentando recuperar a mi familia’», explicó, haciendo referencia al embarazo de Gabriella Guillén, quien se encuentra en el cuarto mes de gestación. Una vez Navarro destapó su versión sobre el romance que vivió con el presentador de Mi casa es la tuya, este no dudó en enviar un comunicado a través de sus abogados en el que anunció que iba a tomar medidas legales contra ella. Poco después de esa misiva, Chabeli Navarro reapareció en Fiesta. Espacio en el que contó que Bertín le había dicho que tenía «la vasectomía hecha».

Las durísimas palabras de las hijas de Bertín Osborne sobre su paternidad

La historia continúa y, este lunes, 24 de julio, Así es la vida, programa presentado por Sandra Barneda, ha arrojado más luz sobre este entramado que se ha convertido en uno de los más actuales de la temporada estival. «Entre agosto y noviembre de 2021, tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro. Al poco tiempo de uno de los últimos encuentros, me llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gustó. Le dije que era absurdo, que lo pensara que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido», ha sido parte del escrito que ha enviado Bertín Osborne al mencionado formato.

Además, se ha podido saber gracias a estas líneas escritas por Bertín que Chabeli tenía otra relación: «Una persona cercana a ella, me dijo que mantenía una relación estable con otra persona». Los colaboradores han añadido que el cantante aseguró que asumiría todas las responsabilidades con la madre y con el hijo, si se confirmaba que, finalmente, él era el padre. «Una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirla que la ayudaría y la apoyaría en lo que decidiera», han continuado. En otra parte del comunicado, los periodistas han seguido leyendo las palabras de Bertín: «Chabeli con la intervención de su letrada, una abogada de reconocido prestigio, realiza una declaración ante notario el día 18 de noviembre de 2021», han expresado.

Continuando con la misiva, Bertín ha sacado a la luz lo siguiente: «Acta notarial de Chabeli: la señora Navarro Márquez es consciente del daño emocional provocado y que quiere comprometerse en hacer todo en lo que esté en su mano para que cesen cuanto antes las informaciones». En la misma línea han seguido leyendo partes de dicha acta, firmada por ambos, en la cual aparece que «la señora Navarro manifiesta que no poder asegurar quién es el progenitor».