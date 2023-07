Fue hace justo una semana cuando Bertín Osborne (69) rompía su silencio tras confirmarse que iba a convertirse de nuevo en padre de un bebé con Gabriela Guillén, la «amiga especial» de treinta y seis años, en sus propias palabras, con quien se empezó a relacionar, sentimentalmente hablando, al cantante, el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote. «El embarazo es real. No ha sido buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces. Eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada, asumiré mi responsabilidad con el bebé cuando llegue el momento», fueron las primeras palabras de Bertín tras conocerse la buena nueva.

Sus declaraciones, como no podía ser de otra forma, causaron tal revuelo que el propio Bertín se vio obligado a pedir encarecidamente a los medios de comunicación, que cesasen el acoso que estaba sufriendo toda su familia; en la que por supuesto, incluía a Fabiola Martínez (50), quien ahora habría tomado una drástica decisión y postura ante la prensa: el silencio absoluto. Si bien en un primer momento Fabiola se mostró del lado de Osborne, y dispuesta a hablar sobre el asunto, esta actitud ya no sería así. «No es mi vida, es que no es mi vida. No tengo nada que decir, nada que decir, absolutamente», ha expresado en las últimas horas, visiblemente enfadada.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne en el cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

Y es que la polémica no cesa. Más aún después de que este miércoles la revista Lecturas se haya eco de una nueva información al respecto del cantante y presentador de televisión: Isabel ‘Chabeli’ Navarro se quedó embaraza de Bertín Osborne durante la historia de amor que tuvo con él hace dos años. Sin embargo, perdió a su bebé porque el madrileño la «convenció para abortar». «Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui. Me sentía juzgada y tuve miedo. Estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y luego me vas abandonando poco a poco. Eso es lo que pasó», revela Chabeli.

Según la televisiva, Osborne no se creía que estuviese en estado y pidió cita en una clínica para realizar unas pruebas que determinasen si era cierto. Asimismo, exigió a la andaluza una prueba de paternidad tras el nacimiento del bebé.

Bertín Osborne lanza un comunicado

A razón de las declaraciones de la que fuera pareja de Kiko Rivera (39) Bertín Osborne ha lanzado un comunicado por vía de sus abogados, MA Abogados: «Nuestro cliente D. Norberto Ortiz Osborne ha encomendado a este Despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por Doña Isabel María Navarro Márquez y publicadas en el día de hoy por una revista de gran difusión».

Bertín Osborne durante un evento solidario / Gtres

«En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña María Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves prejuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Ortiz. D. Norberto Ortiz Osborne lamenta profundamente que al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio», reza el escrito.