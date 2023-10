Bertín Osborne no deja de estar en el candelero, muy a su pesar. Hace varios meses que se dio a conocer la noticia de que el artista y presentador volvía a ser padre, esta vez junto a la modelo, Gabriela Guillén. Una vez tirada la bomba informativa, el cantante ha manifestado su deseo de hacerse una prueba de paternidad cuando nazca el bebé, en un gesto dirigido hacia su familia. Un hecho que generó una nueva guerra fría con la madre de su último hijo. Junto a esta polémica, la decisión que ha tomado la empresaria de dar una exclusiva en una conocida revista podría haber echado más leña al fuego a su maltrecha relación. Así las cosas el showman, a pesar de mantenerse al margen del foco mediático, ha dado un nuevo paso y ha eliminado los comunicados que publicó en su momento, apartándose así por completo de la que fue la empresaria. «Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo estos días tanto Gabriela, como yo, como mi familia y como la suya», fueron las primeras palabras que Bertín Osborne pronunciaba en un vídeo que él mismo subió a sus redes sociales.

Bertín Osborne durante una reciente actuación/ Gtres

Tras su primer vídeo, llegaban los demás, que ahora brillan por su ausencia. Cansado de los continuos rumores que comenzaban a rodear su vida, el cantante daba su versión de lo sucedido en diferentes publicaciones: «Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica (…) Una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirle que la ayudaría y apoyaría en lo que decidiera y que, por supuesto, haría la prueba de paternidad y si el hijo era mío, asumiría todas mis responsabilidades para con él y con la madre», continuaba diciendo. No fue un único vídeo el que publicó. En los días posteriores, Bertín Osborne compartía una nueva entrega en la que aclaraba ciertos temas que se quedaron en el aire en el primer fragmento.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. / El Capote

Estas grabaciones se han mantenido en el perfil del artista durante meses, sin embargo, con la finalidad de alejarse de Gabriela Guillen y que se le relacione con ella lo menos posible, Bertín ha optado por eliminarlos de sus redes sociales. Cabe recordar, que el artista aún no se ha sentado en ningún programa de televisión para hablar de este tema y estas publicaciones han sido casi las únicas palabras que ha dicho sobre el tema. Al contrario que Bertín Osborne, estas últimas semanas, se ha dado a conocer que la empresaria había cerrado una exclusiva con la revista Lecturas, con la que pretendía romper su silencio. La entrevista iba a realizarse este pasado viernes, pero la paraguaya la canceló a última hora, ya que se sentía indispuesta. A pesar de ello, Luis Pliego, director de la publicación, confirmaba en TardeAR, que todo seguía en pie. Sin embargo, algunas versiones sostienen que Guillén habría firmado un pacto de silencio con Bertín y con lo cual no procederá a dar la entrevista.

El pacto de Silencio

En un presente convulso con un futuro incierto, Bertín Osborne y Gabriela Guillén han mantenido una conversación, motivo por el cual, la empresaria podría haber cancelado su exclusiva. Así lo a confirmado Marisa Martín Blázquez en TardeAR, asegurando que el artista y la modelo han podido volver a firmar un pacto secreto para blindar su relación. El cantante, habría retomado el acuerdo al que llegaron hace algún mes: continuar haciéndose cargo del sustento de la fisioterapeuta hasta que tenga al bebé y se demuestre que el cantante es su padre. «Han acordado que Gabriela va a continuar guardando silencio», ha asegurado Lourdes Pineda en Así es la vida. Además, su compañera Almudena del Pozo añadía más información, sustentando los hechos: «Esa entrevista se iba a hacer, estaba cerradísima, pero ha habido un acercamiento entre Bertín y Gabriela. Es más, hablan más de lo que parece y están más cercanos de lo que pensamos», ha concluido.