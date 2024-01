Bertín Osborne se ha convertido en padre a los 69 años. Fue en la tarde del pasado 2 de enero cuando trascendió que su ex, Gabriela Guillén había dado a luz. Horas después se ha publicado una entrevista con la que el cantante ha roto su silencio. Desde el pasado mes de julio, fecha en la que se supo su nueva paternidad, el artista había optado por mantenerse en un discreto segundo plano después de haber emitido varios comunicados dando su parecer sobre la llegada al mundo de su séptimo hijo.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Bertín Osborne se sincera sobre Gabriela Guillén

Ha sido en la revista ¡Hola! donde el presentador de Mi casa es la tuya se ha sincerado sobre la empresaria. «He escuchado un poco de todo sobre ella en los últimos meses y hay cosas radicalmente injustas que no quiero dejar pasar», ha explicado pese a no mantener ningún vínculo con ella. Osborne ha asegurado que «Gabriela es una chavala estupenda, ¡que esto vaya por delante! Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella. Y he oído por ahí que… Que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella, porque Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada».

Gabriela Guillén en una imagen de archivo / Gtres

Además, el intérprete de Tú, solo tú, ha recalcado que ella «se ha negado y me ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle. Es justo decirlo. Y, sin embargo, es muy muy muy injusto que la acusen de algo que no ha hecho».

La prueba de paternidad

Meses atrás ya se habló de que Bertín Osborne pediría una prueba de paternidad cuando naciera el bebé. El empresario lo ha dejado claro en esta intervención y ha indicado que «cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas». «Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», ha insistido.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Finalmente, ese día ha llegado, pero, por ahora, no se ha revelado más información acerca de este asunto que tanta expectación está generando en el papel cuché. Además, lejos de quedarse ahí, Osborne ha desgranado cómo fue su romance con la modelo y cómo encaró la noticia de que iba a ser padre de nuevo.

«Con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe. Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte», ha dado a conocer.

Sobre su ausencia de los medios

El cantante también ha aprovechado para explicar el motivo de su ausencia de los medios de comunicación todos estos meses. «No sé por qué se piensa que he estado desaparecido… En absoluto. He estado trabajando. Siempre se tiene la idea de que los artistas tenemos que salir al paso de cualquier comentario o de cualquier novedad que se dé en nuestra vida y… ¡para nada!», ha comenzado diciendo.

«A mí me importan tres narices las cosas que se digan. Y mucho más si no tienen ningún fundamento, tal y como, en muchos casos, ha ocurrido. Yo no tengo por qué estar dando contestaciones ni entrevistas para aclarar… Yo no tengo que aclarar nada, porque no tengo ninguna necesidad y me aburre soberanamente hablar de cosas que no me interesan. No es un modo de actuar, es mi modo de ser», ha recalcado.