El dinero que tenía Paco Arévalo y por qué dijeron que estaba arruinado

Paco Arévalo falleció de forma repentina el pasado miércoles 3 de noviembre dejando en shock a sus familiares y amigos. Malena Gracia fue una de las primeras en dar un paso adelante para explicar cómo se sentía después de esta triste noticia. Precisamente fue Malena el motivo por el que Arévalo estuvo en boca de todos hace unos meses.

El humorista y la cantante mantuvieron una polémica relación sentimental y dieron varias entrevistas en programas y revistas. Público esta estrategia dio que pensar. Fueron muchos los que aseguraron que Arévalo atravesaba una etapa económica complicada, de ahí que hubiera accedido a compartir su vida con el público.

El motivo por el que algunos medios insinuaron que Arévalo «estaba arruinado» es evidente: no entendía que, teniendo una trayectoria tan discreta, formase parte de un escándalo que no cuadraba con su pasado en televisión. Muchos periodistas empezaron a investigar y llevaron a una clara conclusión. Es cierto que Paco no vivía una etapa gloriosa, pero no es verdad que estuviera arruinado.

El entorno de Arévalo: «Nunca se queja»

El diario JALEOS se puso en contacto con gente cercana al entorno de Arévalo. Distintas personas desmintieron que atravesara una situación complicada. En aquella época no tenía ninguna empresa a su nombre y no estaba en su mejor momento mediático, pero afortunadamente no tenía problemas económicos serios porque siempre ha llevado una vida austera.

Arévalo en una imagen de archivo / Gtres

«Es que él es muy norma. Su situación para nada es alarmante. Claro que le gustaría trabajar más, como a todos, pero él va tirando con lo que le sale y con su paga», desveló alguien que eligió no desvelar su identidad. «Su último trabajo fue en Amazon Prime, con un programa de humor. A él en estos momentos de la vida le gustaría verse de otra forma, más desahogado y sin estrecheces, pero nunca se queja».

Teniendo en cuenta esta información, es evidente que Arévalo no ha dejado una herencia suculenta, a pesar de que su trayectoria profesional está plagada de éxitos que pasarán a la historia. Ese es su verdadero legado. Lo único que le importaba era su hija, quien ha tenido que luchar contra una dura enfermedad. «Se crece ante los problemas, lo ha demostrado con la enfermedad de Nuria. Ella es su verdadera preocupación. Quiere dejarle una vida sin problemas. Él hace tiempo que ya no mira por él, sino por sus hijos».

Cobraba 2.000 euros de pensión

Arévalo no tuvo más remedio que romper su silencio para aclarar que su situación económica no era tan alarmante como algunos daban a entender. El programa Sálvame emitió ciertas informaciones que le situaron en el centro de la polémica y se vio obligado a dar un golpe en la mesa.

Francisco Arévalo en una de sus actuaciones / Gtres

«Me han hecho mucho daño al inventarse que estoy arruinado. Quien no tenga un problema económico, que tire la primera piedra. Pero, ¿arruinado? Ni mucho menos. El que no trabaje uno, no quiere decir que esté mal, yo estoy bien. Yo tengo una buena mensualidad por mi jubilación», comentó al respecto.

En concreto el artista ganaba 2.000 euros todos los meses. Tampoco desapareció de forma definitiva de los medios, así que seguía participando en proyectos interesantes. Sin embargo, Sálvame emitió un reportaje donde sus vecinos decían que estaba «dejado, decaído, buscando comida en la basura y pidiendo alimento en los mercados de Valencia». Así que saltaron todas las alarmas, pero en todo esto no había nada de cierto.