Malena Gracia, expulsada del tanatorio de Francisco Arévalo: los motivos

Corrián las diez de la noche de este miércoles cuando veía la luz la muerte de Francisco Rodríguez Iglesias, conocido artísticamente como Arévalo, a los 76 años de edad. El artista, según ha trascendido en las últimas horas, fue hallado sin vida en su domicilio de Valencia víctima de las complicaciones de una gripe. Su repentina muerte ha dejado devastado a su hijo, con su mismo nombre; así como a otros miembros de la familia y a numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país que, este jueves, se han acercado hasta el Tanatorio Servisa de la ciudad de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana, ubicado en la avenida de los Naranjos, para velar los restos mortales del humorista.

Es el caso de Malena Gracia, la que fuera la última pareja sentimental que tuvo el fallecido. Almudena Gracia Manzano -su verdadero nombre-, ha sido una de las primeras en acudir a despedirse del humorista, aunque lo que seguro que no esperaba, era que la echasen de la capilla ardiente. Menospreciada al llegar, la vedette ha vivido un altercado con la familia de Arévalo nada más llegar a la sala cuyos detalles ha explicado a su salida, abadita, a los medios de comunicación que se agolpaban a la puerta del edificio. «Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba», ha comenzado diciendo entre lágrimas.

Malena García a las puertas del velatorio de Arévalo / Gtres

«Ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible… Me voy súper mal, súper disgustada… no quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no me merezco esto», ha añadido derrumbada. Unas palabras que ha ratificado después una reportera del programa Vamos a ver, de Telecinco, en directo. «Entraba tranquilamente…Sin embargo, hace escasos minutos ha salido completamente abatida, derrumbada y llorando. La familia de Arévalo y sus hermanos no han dejado que entre en la sala para que se despida de él. Le hemos preguntado qué le pasaba y lo único que nos contaba en ese momento es que nunca había sido tratada de esa manera y que lo que había sucedido en esa sala había sido muy feo», ha detallado.

Malena Gracia y Arévalo formaron una de las parejas más discretas pero también más unidas del panorama nacional desde comienzos de 2021 y hasta el verano de 2022, fecha en que ambos finalizaban por sorpresa su noviazgo con cruce de reproches incluido. Mientras él la acusaba de haber planeado su ruptura para vender la exclusiva, ella le tachaba de egoísta, celoso y tacaño. Y es ahí, quizás, donde reside el quit de la cuestión del enfrentamiento de la actriz hoy.

La despedida de Malena Gracia a Arévalo

Aunque Malena no ha podido despedirse, al menos como ella hubiera querido, de Francisco Arévalo, lo cierto es que sí lo ha hecho a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de ochenta mil seguidores. «Cariño te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queríamos, a pesar de nuestras diferencias en esta última etapa siempre te quise y te querré. Descanse en paz», ha escrito Malena junto a una fotografía en la que ambos se muestra muy cómplices.